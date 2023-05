Die deutsch-israelische Autorin erhielt die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung für ihre Stücke "Bühnenbeschimpfung" und "Like Lovers Do"

Szenenausschnitt aus "Bühnenbeschimpfung". Foto: Imago

Die deutsch-israelische Dramatikerin Sivan Ben Yishai ist mit dem Theaterpreis Berlin ausgezeichnet worden. Sie erhielt die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung am Samstag während des Theatertreffens in Berlin. Aus Ben Yishais Feder stammen beispielsweise "Bühnenbeschimpfung" oder "Like Lovers Do (Memoiren der Medusa)". Als Preisträgerin der 1988 ins Leben gerufenen Ehrung folgt Ben Yishai unter anderem Sandra Hüller oder Sophie Rois nach. (APA, 21.5.2023)