Er gilt als der Strandexperte der USA. Nach streng wissenschaftlichen Kriterien bewertet Dr. Stephen P. Leatherman – Spitzname "Dr. Beach" – die Strände der USA, und das seit 1991. Er ist mittlerweile eine Institution.

Der Wissenschafter bewertet die Strände nach 50 verschiedenen Kriterien und erstellt daraus sein Ranking. Faktoren wie Wetterbedingungen, die Beschaffenheit des Sandes oder Sicherheit, Sauberkeit und Familientauglichkeit spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Hier sind seine Top-Ten-Strände für das Jahr 2023 – inklusive Begründung.

1. St. George Island State Park, Florida Panhandle

Foto: AP/William Kronholm

Diese lange Barriereinsel fernab von städtischen Gebieten ist ein beliebtes Ziel für Strandbesucher, Angler und Vogelbeobachter, denn hier gibt es viel Natur. "Ich schwimme nicht nur im kristallklaren Wasser, sondern gehe auch gerne am Strand spazieren und sammle Muscheln", berichtet Dr. Beach. Obwohl St. George Island 2018 durch den Hurrikan Michael stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, hat sich das Gebiet weitgehend erholt, insbesondere der "zuckerfeine", weiße Sandstrand. In diesem ruhigen, 1.962 Hektar großen Park gibt es viel zu entdecken.



2. Duke Kahanamoku Beach, Oahu, Hawaii

Foto: AP/Sam Eifling

Der Kahanamoku Beach befindet sich am westlichen Ende von Waikiki Beach, weit weg von den großen Menschenmassen an anderen Orten. Er ist der breiteste Strand an diesem weltberühmten Strandabschnitt und durch ein vorgelagertes Korallenriff geschützt, was ihn zu einem guten Strand für Familien mit Kindern macht. Die nahe gelegene Duke Kahanamoku Lagoon ist ebenfalls ein beliebter Badeort. Dr- Beach: "Dies ist einer der malerischsten Strände der USA mit dem ikonischen Diamondhead-Vulkan in der Ferne."

3. Coopers Beach, Southampton, New York

Foto: AP/Kathy Willens

Coopers Beach liegt an der Südküste von Long Island, New York, abgeschirmt von den kalten Labrador-Strömungen in dem schönen Ort Southampton. Als erste "Goldküste" des Landes ist Coopers Beach Hunderte von Metern breit und besteht aus körnigem weißen Quarzsand. Der Strand ist von großen Sanddünen umgeben, die mit amerikanischem Strandhafer bewachsen und von extravaganten Villen durchsetzt sind. Dr. Beach: "Am Coopers Beach gibt es einen der besten Strandzugänge der Hamptons; hier befindet sich auch eine Snackbar, die Mittagessen und Getränke serviert."

4. Caladesi Island State Park, Dunedin/Clearwater, Florida

Foto: AP/Craig Litten

Caladesi erreicht man mit einer Fußgängerfähre, mit privaten Booten oder nach einem langen Spaziergang nördlich von Clearwater Beach. Die Bucht ist geschlossen, sodass Caladesi keine echte Insel mehr ist, aber immer noch ein großartiger Ort zum Entspannen, wie man bei Leatherman liest: "Der weiße Strand besteht aus kristallklarem Quarzsand, der sich am Rande des Wassers weich anfühlt und zu einem Bad im glasklaren Wasser einlädt." Es gebe Wanderwege, aber sein Favorit seien die Kajak- und Kanupfade durch die Mangroven, wo man die großen blauen Reiher und andere Vögel beobachten könne, die in diesem wunderschönen Naturgebiet häufig anzutreffen seien, hält Dr. Beach fest.

5. Lighthouse Beach, Buxton, Outer Banks von North Carolina

Foto: AP/Steve Helber

Am Lighthouse Beach stand einst der alte spiralförmig gestreifte Leuchtturm von Cape Hatteras, bis er 1999 wegen der Erosion des Strandes an Land verlegt wurde. Dieser Strand mit Rettungsschwimmern ist das beliebteste Surfrevier an der Atlantikküste der USA, da die großen vorgelagerten Sandbänke, die sogenannten Diamond Shoals, die Wellen brechen und die Wellenenergie auf diesen Strand konzentrieren. "Es macht Spaß, zum Cape Point hinunterzuspazieren, wo es oft eine lange Sandzunge gibt, auf der man sich ein wenig wie Moses fühlt, weil die Wellen aus beiden Richtungen kommen, während man auf diesem schmalen Sandstreifen im Meer entlanggeht", zeigt sich Dr. Beach begeistert.

6. Coronado Beach, San Diego, Kalifornien

Foto: AP/Lenny Ignelzi

Der Coronado Beach ist das Aushängeschild von Südkalifornien, eine wahre Oase am Meer, die sich über Hunderte von Metern erstreckt. Mit seiner subtropischen Vegetation, dem einzigartigen mediterranen Klima und dem feinen, glitzernden Sand strömen die Strandbesucher hierher, um Schiffe zu beobachten und die warme und milde Brandung des Sommers zu genießen, hält Leatherman fest. Man erfährt: Das örtliche Wahrzeichen, das Hotel del Coronado, wurde vor über hundert Jahren erbaut; Könige, Scheichs, Schauspieler und Schauspielerinnen haben in diesem kultigen Hotel übernachtet.

7. Wailea Beach, Maui, Hawaii

Wailea Beach ist eine Reihe von fünf Stränden, die zwar zum Wailea-Resortkomplex gehören, aber für Besucherinnen und Besuchern über einen öffentlichen Weg erreichbar sind. Der weiße Korallensandstrand fällt vor der Küste sanft ab und eignet sich bei ruhigem Meer hervorragend zum Schnorcheln, meint Dr. Beach.

8. Beachwalker Park, Kiawah Island, South Carolina

Der Beachwalker Park südlich von Charleston ist ein öffentlicher Strand am südlichen Ende von Kiawah Island. An dieser naturbelassenen Küste können Besucher ihre Kanus und Kajaks mitbringen, um durch die Gezeitenbuchten zu paddeln. "Es macht auch Spaß, zu Fuß oder mit dem Fahrrad über den feinen Sandstrand zum Captain Sam's Inlet zu wandern, um Tausende von Vögeln zu beobachten" schreibt Leatherman. Das Wasser sei zwar nicht klar, aber es sei sauber und liefere fantastische Meeresfrüchte.

9. Poipu Beach, Kauai, Hawaii

Auf der sonnigen, trockenen Seite der Insel liegt Poipu Beach, eigentlich zwei Strände in einem. Ein Tombolo, eine schmale Sandzunge, die sich vom Ufer bis zu einer Insel erstreckt, trennt die beiden Strände. Die vorgelagerte Insel dämpft die großen Wellen, sodass sich die kleinen Wellen sanft an der flachen Sandbank brechen, was Kindern viel Spaß macht. "Wenn Sie den halbmondförmigen Strand entlanggehen, variiert die Größe der Wellen je nach Exposition zum Pazifik. Hinter dem Strand befindet sich eine große Freifläche mit Parkplätzen, Schnorchelverleih zur Erkundung des Korallenriffs und Surfbrettverleih", schildert Dr. Beach.

10. Coast Guard Beach, Cape Cod, Massachusetts

Foto: AP/Steve Heaslip

Der Coast Guard Beach, der mit dem Fahrrad vom Salt Pond Visitor's Center oder mit dem Shuttlebus zu erreichen ist, liegt dort, wo sich eine Sandzunge von den eiszeitlichen Meeresklippen nach Süden erstreckt. Leatherman schwärmt: "Die malerische alte Station der Küstenwache befindet sich immer noch auf den Gletscherklippen und bietet einen spektakulären Blick auf das Nauset Spit Barrieresystem und die Bucht." Im Sommer nehmen die Strandbesucher ein schnelles, erfrischendes Bad im Meer, da das Wasser kühl ist. In den letzten Jahren sind Robben vom Monomoy Island Wildlife Refuge nach Norden an die besiedelten Strände gezogen, was weiße Haie angelockt hat. Daher warnt der Wissenschafter: "Achten Sie auf die roten Fahnen mit Haibildern, die anzeigen, wenn diese Raubtiere in der Nähe sind, und befolgen Sie die Ratschläge der Rettungsschwimmer." (red, 23.5.2023)