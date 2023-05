HP hat seine Kundinnen und Kunden verärgert. AP / Elise Amendola

Nachdem ein automatisch installiertes Softwareupdate eine Reihe von HP-Druckern unbrauchbar gemacht hat, kämpft das Unternehmen um die Gunst seiner Kunden. Betroffen sind Geräte der Officejet-Reihe, auf deren eingebauten Touchscreens nach der Installation der fehlerhaften Software nur noch ein blauer Bildschirm samt dem Fehlercode 83C0000B zu sehen ist.

Ein offizielles Statement von HP steht bisher noch aus. Wie "Bleeping Computer" berichtet, laufen allerdings die Support-Foren des Herstellers seit einigen Tagen heiß. Dort finden sich unzählige Anfragen wegen des Fehlers, darunter aus Deutschland, den USA, Großbritannien, den Niederlanden und Frankreich.

Keine Lösung

Das Problem scheint jedenfalls international aufzutreten, wie die Kundenmeldungen zeigen. Was bisher fehlt, ist allerdings eine Lösung. "HP hat zurzeit keine Lösung. Das versteckte Servicemenü wird nicht angezeigt, und der Drucker startet nicht mehr. Nur ein blauer Bildschirm. Ich weiß nicht, wie man eine neue Firmware auf ein defektes Gerät aufspielen kann …", schreibt ein Nutzer dort. Ein weiterer hält fest, dass HP das Problem derzeit untersuche: "Wendet euch am besten an HP und reicht eine Beschwerde ein, damit ihr die entsprechende Unterstützung oder Entschädigung erhaltet."

Ob der HP-Support tatsächlich weiterhelfen kann, ist derzeit allerdings offen. Ein dritter Nutzer schreibt, er sei bereits mit diesem in Kontakt gewesen: "Sie haben mir gesagt, dass sie im Moment keine Lösung für dieses Firmware-Problem haben." Manche Kundinnen und Kunden berichten unterdessen, dass sie ein Ersatzgerät verlangt hätten – bisher allerdings erfolglos.

An den Support wenden

In einem Statement an "Bleeping Computer" schreibt HP einzig, dass man an einer Lösung arbeite. Vom beschriebenen Fehler sei "eine begrenzte Anzahl von HP-Officejet-Pro-9020e-Druckern" betroffen. Wenn der eigene Drucker vom Problem betroffen ist, solle man sich an den Kundensupport von HP wenden. (red, 22.5.2023)