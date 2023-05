15 Objekte in sieben Bundesländern wurden durchsucht. APA/dpa/Christoph Soeder

Düsseldorf – Unter Federführung des Bayerischen Landeskriminalamtes (BLKA) hat es am Mittwoch deutschlandweit Durchsuchungen bei Klimaaktivisten der Letzten Generation gegeben. Dabei seien 15 Objekte durchsucht und zur Sicherung von Vermögenswerten zwei Konten beschlagnahmt und ein Vermögensarrest vollstreckt worden, teilte das BLKA mit. Nach zahlreichen Strafanzeigen aus der Bevölkerung habe die Generalstaatsanwaltschaft München ein Ermittlungsverfahren gegen sieben Beschuldigte im Alter von 22 bis 38 Jahren eingeleitet. Ihnen werde die Bildung beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Festgenommen worden sei bislang niemand.

VIDEO: Bundesweite Razzia gegen Letzte Generation in Deutschland

AFP

Den Beschuldigten wird den Angaben zufolge zur Last gelegt, eine Spendenkampagne zur Finanzierung weiterer Straftaten für die Letzte Generation organisiert, diese über deren Homepage beworben und dadurch einen Betrag von mindestens 1,4 Millionen Euro an Spendengeldern eingesammelt zu haben. Zwei Beschuldigte der Aktivistengruppe würden zudem verdächtigt, im April vergangenen Jahres die Ölpipeline Triest–Ingolstadt sabotiert zu haben, die in Bayern als kritische Infrastruktur gilt. Die Durchsuchungen fanden in Hessen, Hamburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Bayern, Berlin und Schleswig-Holstein statt. Das Ermittlungsverfahren führte die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus bei der Generalstaatsanwaltschaft München.

Kritik von Klimaschutzaktivisten

Klimaschutzaktivisten reagierten mit scharfer Kritik. Die Gruppe Ende Gelände kritisierte auf Twitter, Razzien gebe es bei denen, "die vor der Klimakrise warnen, und nicht bei denen, die dafür verantwortlich sind". Die Letzte Generation selbst fragte auf Twitter, wann Lobbystrukturen durchsucht und "fossile Gelder der Regierung" beschlagnahmt würden. Aktivisten von Extinction Rebellion solidarisierten sich ebenfalls mit den Beschuldigten. "Lobbys und Konzernen legen wir das Handwerk nur gemeinsam", schrieben die Umweltaktivisten am Mittwoch auf Twitter und bekundeten ihre Unterstützung.

Angesiedelt sind die Ermittlungen bei der Bayerischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus. Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft München betonte aber, dass das nicht bedeute, dass man die Letzte Generation als extremistisch oder terroristisch einstufe. "Wir gehen nach jetzigem Ermittlungsstand davon aus, dass es sich um eine kriminelle Vereinigung handelt - wohlgemerkt nicht um eine terroristische", sagte der Sprecher. Dies wolle man gerichtlich prüfen lassen. Die Deutsche Polizeigewerkschaft begrüßte die Durchsuchungen. "Die Justiz greift durch, das ist das richtige Signal eines wehrhaften Rechtsstaates", sagte Gewerkschaftschef Rainer Wendt in Berlin.

Polizeieinsatz in Bramsche

Auch nahe dem niedersächsischen Bramsche rückte die Polizei am Mittwoch zu einem Einsatz in einem Camp von Aktivisten aus, die gegen eine geplante Rodung eines Walds für eine Autobahn protestieren. Polizei und Staatsanwaltschaft in Osnabrück teilten mit, die Durchsuchung stehe im Zusammenhang mit Ermittlungen zu "diversen Straftaten", für die mutmaßlich Bewohner des Camps verantwortlich seien. Unter anderem gehe es um die Beschädigung von Hochsitzen für die Jagd. Darüber hinaus ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben wegen Brandstiftung an einem Bagger und illegaler Fällung von Bäumen, die anschließend im Camp verbaut worden sein sollen. Ziel der Durchsuchungen sei es, "Beweismittel und Diebesgut" zu finden sowie mögliche Beschuldigte zu identifizieren. Die Räumung des Camps sei "explizit" nicht geplant, hieß es.

Die Aktivistinnen und Aktivisten halten das Waldstück zwischen Bramsche und Wallenhorst nach eigenen Angaben bereits seit fast einem Jahr besetzt. Sie errichteten ein Camp mit Baumhäusern, um gegen den Weiterbau der Autobahn 33 zu protestieren. Diese soll in dem Bereich nördlich von Osnabrück mit der Autobahn 1 verbunden werden. Laut Aktivisten soll dafür Wald gerodet werden. (Reuters, APA, red, 24.5.2023)