Windows 11 wird um zahlreiche neue Features erweitert. Microsoft

Windows 11 erhält eine Reihe von neuen Features, darunter einen KI-Kopiloten. Gänzlich ohne künstliche Intelligenz kommt eine Neuerung aus, die viele Anwenderinnen und Anwender erfreuen dürfte: Windows kann schon bald mit komprimierten Dateien umgehen, wie das Unternehmen im Rahmen der Entwicklerkonferenz Build bekanntgab.

Keine Apps mehr nötig

Seit 1995 war zum Entpacken einer RAR-Datei das Programm Win RAR nötig. Dieses wird man in Zukunft nicht mehr installieren müssen, wie im Rahmen der Microsoft Build mitgeteilt wurde. Windows 11 bekommt eine native Unterstützung für eine ganze Reihe von Komprimierungsformaten, denn bislang kann Windows nativ nur mit ZIP-Dateien umgehen.

Damit das möglich ist, dockt Microsoft beim Open-Source-Projekt Libarchive an, nutzt also dessen quelloffene Bibliothek. Das wiederum macht eine Unterstützung von einer Vielzahl von Formaten möglich. Darunter Tar, 7-Zip, RAR oder GZ. Eine Liste aller unterstützen Formate gibt es hier.

Der Entpackvorgang wird wohl, wie bei ZIP-Dateien auch, über das Rechtsklickmenü angestoßen. Wann genau dieses Feature veröffentlicht wird, ist noch nicht ganz klar. Da aber auch die "großen" Neuerungen bereits im Juni für Teilnehmer des Insider-Programms verfügbar sein werden, ist wohl von einem baldigen Update auszugehen. Ob sich Dateien auch mit Windows-Bordmitteln in verschiedenen Formaten komprimieren lassen, ist aktuell noch unklar. Bisher ist dieser Vorgang nur mit ZIP-Dateien möglich.

Presence Sensing und VPN-Anzeige

Weitere Neuerungen in Windows 11 umfassen Copilot, den tief ins System integrierten KI-Assistenten. Außerdem wird es neue Sicherheitsfeatures geben. So soll das Betriebssystem in Zukunft erkennen, ob sich die Nutzerin oder der Nutzer vom Bildschirm entfernt, und das System sperren – "Presence Sensing" nennt sich das neue Sicherheitsfeature, wie Microsoft in einem Blogpost bekanntgab.

Außerdem wird in Zukunft in der Taskbar ein Symbol angezeigt, ob der PC aktuell mit einem VPN verbunden ist. "Glanceable VPN" wird in den Schnelleinstellungen aktivierbar sein.

Die Microsoft Build läuft noch bis Donnerstag. Alle Neuigkeiten zu Windows hat Microsoft hier zusammengefasst. Im "Book of News" werden alle weiteren Entwicklungen festgehalten. (pez, 24.5.2023)