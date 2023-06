Martina und Jürgen in Soho in New York. Stefan Joham

STANDARD: Wie habt ihr euch kennenglernt?

Jürgen: Kellnernd. Wir haben beide gekellnert.

Martina: Bevor ich Physiotherapeutin geworden bin, war ich Kellnerin. Ich bin in das Lokal gekommen, wo Jürgen schon jahrelang gearbeitet hat, also waren wir anfangs Arbeitskollegen.

Jürgen: Martina konnte die Finger nicht von mir lassen. Also hat sie mich immer mit weißem Spritzer besoffen gemacht.

Martina: So stellt er sich das in seinen Täumen vor!

STANDARD: Wie war euer erstes Date?

Martina: Wir hatten nicht so richtig eines.

Jürgen: Eine Kollegin im Lokal hat Martina den Autoschlüssel weggenommen und gesagt: "Heute kannst du nicht mehr fahren, du schläfst besser beim Jürgen." Das war schon auch Absicht von der Kollegin. Und an dem Abend haben wir uns zum ersten Mal geküsst.

STANDARD: Was ist die beste Eigenschaft am / an der anderen?

Martina: Seine positive Einstellung zu allem. Er sieht die Welt positiv und nur ganz selten etwas Negatives.

Jürgen: Sie ist bodenständig und holt mich oft auch runter. Sie weiß auch, wann ich besser den Mund halten sollte.

STANDARD: Was ist das schönste Geschenk, das ihr dem / der anderen gemacht habt?

Martina: Das Geburtstagsgeschenk zu seinem Vierziger: Ich habe Jürgen diese Reise nach New York geschenkt. Der Vierziger ist nun zwar schon eine Zeitlang her, aber wegen Corona durften wir nicht früher kommen.

Jürgen: Als Hip-Hopper muss man einfach einmal nach New York! Aber da gibt es noch ein "Geschenk", wegen dem wir jetzt noch schnell hier sind: Wir sind schwanger!

STANDARD: Worüber könnt ihr gemeinsam lachen?

Martina: Über vieles.

Jürgen: Über alles.

Martina: Meist sind es Situationen, über die wir lachen.

STANDARD: Was verbindet euch?

Martina: Ein Wohlfühlen durch die Bank. Jürgen ist für mich Zuhause.

Jürgen: Wir haben viele gemeinsam erlebt. Positives und Negatives. Das verbindet.

STANDARD: Welche Serien schaut ihr gemeinsam an?

Jürgen: "Fear The Walking Dead" und "The Walking Dead" haben wir zusammen fertig angeschaut, und wir waren richtige "Game Of Thrones"-Groupies. Und "Empire" sehen wir auch gerade.

STANDARD: Wer hat den besseren Style von euch?

Jürgen: Ich finde es sehr stylish, wie Martina angezogen ist. Manchmal würde ich mir nur mehr Farbe wünschen. Ein bisserl verrückter, sie ist ja ein bisserl verrückt – auch weil sie mit mir zusammen ist.

Martina: Ich sage dann immer: "Ich weiß schon, was mein Style ist!"

STANDARD: Welche Ticks stören euch aneinander?

Jürgen: Wenn sie Hunger hat und nichts zu essen bekommt, denkt sie plötzlich ans Aufräumen und sagt dann Dinge wie: "Das liegt jetzt schon fünf Tage hier rum!"

Martina: Wenn wir außer Haus gehen, braucht Jürgen gefühlt noch eine Stunde, bis wir weg sind. Wir stehen dann schon im Vorzimmer, und er geht noch mal ganz strukturiert durch, ob er eh seine Schlüssel, das Handy und die Geldbörse eingesteckt hat. Meist fehlen dann noch die Tschick, und bevor wir wirklich gehen können, muss er immer noch auf die Toilette.

STANDARD: Wie habt ihr einander zuletzt überrascht?

Jürgen: Wir feiern im Juni Hochzeitstag. Und an unserem Jahrestag habe ich sie damit überrascht, dass wir an unseren Hochzeitstag nach Bergamo fahren. Da wussten wir noch nichts von der Überraschung, dass wir schwanger sind.

Martina: Die letzte Überraschung von mir war demnach der positive Schwangerschaftstest!

STANDARD: Beschreibt eure Beziehung in einem Satz.

Martina: Sie ist ein Wohlfühlfaktor.

Jürgen: Bis jetzt eine geile Reise. (Sascha Aumüller, 9.6.2023)