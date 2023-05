Es war eine überraschende Kehrtwende: US-Präsident Joe Biden hat den Weg frei gemacht für die Lieferung moderner F-16 Kampfjets an die Ukraine. Biden stimmte vergangenen Freitag bei einem Treffen der sieben wichtigsten Industrieländer in Japan zu, dass Nato-Länder ukrainische Piloten an den US-Kampfliegern ausbilden können. Die Schulungen sollen bereits in Polen begonnen haben. Damit geben die USA grünes Licht dafür, dass andere Nato-Länder F-16 Flugzeuge an die Ukraine liefern können.

Ansonsten ist die Lage an der Front zusehends unübersichtlich. Während die Ukraine neue Waffensysteme erwarten darf, lässt die seit Monaten angekündigte ukrainische Offensive auf sich warten. Gerüchten zufolge steht diese unmittelbar bevor, aber das heißt es bereits seit langem. Dafür sorgten Kämpfe in der russischen Grenzregion Belgorod für Schlagzeilen. Laut Meldungen aus Russland sollen ukrainische Kämpfer mit gepanzerten Fahrzeugen in die Region vorgedrungen sein und dort diverse Ziele angegriffen haben. Russland meldete unterdessen die vollständige Besetzung der umkämpften Stadt Bachmut, was allerdings prompt in Kiew dementiert wurde.

Die Gäste. STANDARD

Wo stehen wir also in dem Krieg, gibt es eine Chance, dass ein ukrainischer Gegenangriff tatsächlich einen Erfolg bringt, und braucht das Land daher rasch noch mehr und noch bessere Waffen? Oder hat sich Russland zu tief eingegraben und die einzige Chance auf Frieden wäre eine Verhandlungslösung mit Wladimir Putin zu forcieren? Und welche Rolle kann Österreich dabei spielen? Die Neutralität des Landes, Stichwort Entminungseinsatz in der Ukraine durch das Bundesheer, sorgte ja zuletzt für Debatten.

Diskutieren Sie mit

Rund um diese Fragen geht es diese Woche im Videotalk "STANDARD mitreden". Mit dabei ist der Bundesheer-Experte Brigadier Philipp Eder sowie die langjährige ORF-Korrespondentin in Moskau, Susanne Scholl. Zu Gast ist der österreichische Friedensforscher Thomas Roithner sowie die Politikwissenschafterin Christine Seifert von der deutschen Berghof Foundation. Die Deutsch-Ukrainerin koordiniert das Ukraine-Engagement der Berliner Friedensorganisation.

Wie immer gilt: Diskutieren Sie mit. Welche Auswege aus dem Krieg erscheinen jetzt noch realistisch, wie sehen Sie die Lieferung neuer westlicher Waffensysteme – und gibt es irgendwann eine Chance auf echten Frieden? Posten Sie Ihre Ansichten hier im Forum, die spannendsten Beiträge wollen wir in der Sendung diskutieren. Zu sehen gibt es diese wie immer am Sonntag. Moderation: András Szigetvari. (red, 25.5.2023)