Nvidia zeigt auf der Computex 2023 einen Dialog mit einem NPC, Modder verleiten Charaktere in "The Elder Scrolls V: Skyrim" via ChatGPT zu endlosen Gesprächen

Der Dialog mit diesem NPC wirkt noch recht uninspiriert, das Potenzial ist aber vorhanden.

Nvidia

Auf der Computex 2023 in Taipeh hat Nvidia-CEO Jensen Huang während seiner Keynote am Montagmorgen (Ortszeit) dem Publikum Eindrücke davon vermittelt, wie Gaming durch diverse KI-Tools bereichert werden kann. Das wohl plakativste Beispiel dafür ist das nachfolgende Demovideo, in dem der Protagonist in einem Cyberpunk-Setting einen Dialog mit einem Nichtspielercharakter (NPC), dem Besitzer eines Ramen-Shops, führt.

Anders als in herkömmlichen Spielen wird dabei nicht aus ein paar Dialogoptionen die bestmögliche ausgewählt, sondern direkt gesprochen. Der vom Gamer gesprochene Text wird über einen Speech-to-Text-Converter umgewandelt, der NPC antwortet anschließend über ein Large Language Model und einen Text-to-Speech-Converter.

Ein Demo-Video für Nvidia ACE

NVIDIA Game Developer

Die Demo wurde gemeinsam mit dem Partnerunternehmen Convai entwickelt, um die entsprechenden KI-Tools zu bewerben. Dabei handelt es sich konkret um eine Suite für Developer namens Nvidia ACE (Avatar Cloud Engine), welche die Integration von Large Language Models im Stil von ChatGPT ebenso wie Speech-to-Text- und Text-to-Speech-Converter beinhaltet.

Sprechende Charaktere in "Skyrim"

Die Demo wirkt vor allem dank der exzessiven Nutzung von Raytracing grafisch beeindruckend, der Dialog per se hingegen vergleichsweise uninspiriert. Hier wird wohl erst ein Experimentieren mit den Tools in freier Wildbahn zeigen, wozu die Large Language Models fähig sind. Kann man sich in Zukunft mit den NPCs ähnlich unterhalten wie heute mit ChatGPT, so birgt dies durchaus Potenzial.

Schließlich hatte auch ein Experiment mit dem beliebten Rollenspiel "The Elder Scrolls V: Skyrim" zuletzt für Aufsehen gesorgt. Hier hatte ein Developer einen Mod entwickelt, bei dem das Spiel mit ChatGPT verknüpft wird sowie Text-to-Speech- und Speech-to-Text-Tools integriert wurden. Gamerinnen und Gamer können sich so nicht nur stundenlang mit den NPCs unterhalten, die Charaktere antworten auch in Kontext ihres Umfelds, indem sie etwa ein Schwert kommentieren oder die Öffnungszeiten eines Geschäfts bekanntgeben.

ChatGPT in Skyrim VR - Lip Sync & In-Game Awareness Update

Art from the Machine

"Jeder kann jetzt programmieren"

Huang verkündete im Rahmen seiner Keynote auch, dass Nvidias für generative KI-Anwendungen entwickelte Chips nun in die Massenproduktion gehen. Die Nachfrage ist groß: Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge hat das Unternehmen vergangene Woche seine Prognose für das zwei Quartal abgegeben, der Umsatz lag hier 50 Prozent über den Erwartungen von Wall Street-Analysten.

"Es besteht keine Frage, dass wir uns in einer neuen Ära der IT befinden", sagte Huang in seiner Keynote: Jede neue Ära zeichne sich dadurch aus, dass neue Dinge möglich seien, und dafür qualifiziere sich KI durchaus. "Die Eintrittsschwelle für Programmieren ist nun extrem gering, wir haben die digitale Kluft überwunden", sagte Huang: "Jeder ist nun ein Programmierer, Sie müssen bloß etwas zum Computer sagen."

Die einfache Nutzbarkeit sei auch der Grund für das rapide Wachstum und ausschlaggebend dafür, dass jede einzelne Branche von KI verändert werde: Neben dem Gamingbereich demonstrierte Huang auch, wie eine KI auf Befehl einen Popsong schreibt. Zudem verkündete er eine Partnerschaft mit der Werbegruppe WPP, im Rahmen welcher generative KIs Inhalte für Onlinewerbung erstellen. (stm, 29.5.2023)