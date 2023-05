Die Erdbeben hatten Magnituden von 3,0 und 3,2. In beiden Fällen wurden Erschütterungen in der näheren Umgebung deutlich verspürt

Eines der Beben erreichte eine Magnitude von 3,2. APA/AFP/DANIEL MIHAILESCU

Gloggnitz - Binnen weniger Stunden haben sich am Pfingstmontag im Raum Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) zwei Erdbeben ereignet. Um 2.23 Uhr wurde eine Magnitude von 3,0 verzeichnet, die Stärke eines Erdstoßes von 18.46 Uhr wurde durch den Österreichischen Erdbebendienst (GeoSphere Austria) mit 3,2 angegeben. In beiden Fällen wurden Erschütterungen in der näheren Umgebung deutlich verspürt. Vereinzelt könne es auch zu leichten Schäden gekommen sein, hieß es.

Am 30. März in den späten Abendstunden hatte ein Erdbeben der Magnitude 4,2 den Raum Gloggnitz erschüttert. Es wurde von der Bevölkerung deutlich wahrgenommen. Zahlreiche Meldungen über leichte Schäden wurden verzeichnet. Seither gab es in der Region zahlreiche Nachbeben. (APA, 29.5.2023)