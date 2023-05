Die Letzte Generation blockierte den Kreisverkehr bei der Olympiaworld und die Anton-Eder-Straße. An der Fahrbahn festgeklebt habe sich aber niemand

Die Letzte Generation demonstrierte am Dienstag in Innsbruck Letzte Generation Österreich

Innsbruck – Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten der Gruppierung "Letzte Generation" haben Dienstagfrüh in Innsbruck demonstriert. "Einige Personen" blockierten für rund eine Stunde unter anderem den Kreisverkehr bei der Olympiaworld und die Anton-Eder-Straße, sagte ein Polizeisprecher der APA. Es habe sich aber niemand an der Fahrbahn festgeklebt, hieß es. Durch die Sperre am Kreisverkehr war auch die Autobahnausfahrt Innsbruck Mitte massiv betroffen, informierte der ÖAMTC.

Gegen 8.30 Uhr machten die Demonstrierenden die Fahrbahn von selbst wieder frei. Rund um die Demonstration kam es zu umfangreichen Staus am Südring sowie auf der Inntalautobahn (A12). Im Juni dürfte Autofahrern in der Tiroler Landeshauptstadt frühmorgendlicher Stau noch öfter blühen: Die "Letzte Generation" hatte nämlich angekündigt, Mitte Juni eine Woche lang jeden Tag an öffentlichen Plätzen und Straßen zu protestieren. (APA, 30.5.2023)