Die Immobilien gehen an die deutsche Supernova-Gruppe, das operative Geschäft an ein Managementteam um Hermann Wieser. Angekündigt werden "tiefgreifende Restrukturierungen"

Die Supernova-Gruppe hat Donnerstagfrüh Meldungen des STANDARD über einen Verkauf der Immobilien von Kika/Leiner durch die Signa-Gruppe von René Benko bestätigt. In einer Mitteilung der Gruppe heißt es, der Abschluss des Geschäfts habe am Mittwochabend in Wien stattgefunden. Zudem hat Signa das operative Geschäft verkauft. Dieses übernehme ein "erfahrenes Managementteam" um den Unternehmer Hermann Wieser, einen früheren Manager von Kika/Leiner. Ziel sei es, die beiden Möbelhäuser als österreichische Traditionsunternehmen weiterzuführen.

Die Signa-Gruppe verkauft Grundstücke und operatives Geschäft der Kika/Leiner-Gruppe. IMAGO/aal.photo/AlexanderxPohl

Über den Kaufpreis wurde laut der Aussendung Vertraulichkeit vereinbart. Er soll aber unter 400 Millionen Euro liegen – also weniger als die fast 500 Millionen, von denen am Mittwochabend noch die Rede gewesen war. In den kommenden Tagen sollen laut der Aussendung Gespräche mit der bisherigen Führung des Unternehmens, aber auch mit dem Betriebsrat und mit Lieferanten geführt werden. Die Immobilie in der Wiener Mariahilfer Straße, der frühere Kika/Leiner-Flagshipstore, aus dem die Signa eine Art KaDeWe machen will, wurde nicht mitverkauft, wie der STANDARD erfahren hat.

In der Aussendung ist auch von "umfangreichen und tiefgreifenden Restrukturierungen" die Rede, die sich aus "den schwierigen Marktbedingungen der vergangenen Jahre" ergeben hätten. Worin diese genau bestehen werden, ist nicht aufgeführt. Betont wird aber, dass "alle Kundengeschäfte in der gewohnt hohen Qualität" auch in dieser Phase weitergeführt werden sollen. (gra, 1.6.2023)