Die Chefredakteurin der US-amerikanischen "Vogue" initiiert einen glamourösen Event an der Themse. Die Veranstaltung "Vogue World" soll im Herbst stattfinden

Anna Wintour 2023 während der New Yorker Met-Gala. EPA

Seit Mitte der 1990er-Jahre hat Anna Wintour den Vorsitz der New Yorker Met-Gala inne, nun möchte die Britin am 14. September vor der Londoner Fashion Week an der Themse einen vergleichbaren Event aus der Taufe heben. Dabei lässt Wintour ihre Kontakte spielen. Erwartet werden zu der Abendveranstaltung im Theatre Royal Drury Lane unter anderem Supermodel Naomi Campbell, Rapper Stormzy sowie der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan und Modedesignerin Victoria Beckham.

Der Event namens "Vogue World" soll auch eine Modenschau und Liveperformances unter der Leitung des Regisseurs Stephen Daldry beinhalten. Die Veranstaltung wird öffentlich zugänglich sein. Im Vergleich zur exklusiv gehaltenen Met-Gala in New York sind die Eintrittstickets (ab 150 Pfund, für Studenten gratis) erschwinglich. Der Erlös geht an Institutionen aus der Londoner Kulturszene, darunter das National Theatre und das Royal Opera House. (red, 2.6.2023)

