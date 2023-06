Millionen Liter Wasser fließen derzeit durch ein riesiges Loch in der Staumauer des Kachowka-Damms. Reuters

Schon seit dem Herbst ging in der Ukraine das Gerücht um, die russischen Streitkräfte könnten unter Bedrängnis den wichtigen Kachowka-Staudamm sprengen. Nun scheint dieser Fall eingetreten zu sein. In den frühen Morgenstunden des Dienstags gab es erste entsprechende Berichte. DER STANDARD fasst zusammen, was bisher bekannt ist.

Frage: Was ist der Kachowka-Staudamm?

Antwort: Der 1956 erbaute Damm und sein Wasserkraftwerk gehören zu den größten Energieanlagen der Ukraine. Mithilfe des riesigen Stausees – er umfasst eine Wassermenge von 18 Kubikkilometern – konnten bis zu drei Millionen Menschen mit Strom versorgt werden. Die Anlage liegt am unteren Lauf des Dnjepr-Flusses, der die Ukraine in ein linkes und ein rechtes Ufer unterteilt. Auch die Region Cherson wird vom Fluss zweigeteilt. Im Zuge des russischen Überfalls hatten die von Osten einfallenden russischen Truppen im Süden den Dnjepr überquert und auch Teile des rechten (in Flussrichtung), sprich westlichen Ufers besetzt. Im Herbst 2022 feierte die Ukraine die Befreiung des rechten Cherson-Ufers, doch das linke Ufer blieb unter russischer Besatzung. Der Dnjepr wurde seit dem Spätherbst quasi zur neuen Front im Krieg.

Frage: Was genau ist passiert?

Antwort: Am Dienstag gegen fünf Uhr Früh meldete das ukrainische Militär, dass der von russischen Besatzungskräften kontrollierte Damm gesprengt wurde. Die eigentliche Sprengung dürfte bereits einige Stunden zuvor geschehen sein, offenbar gegen zwei Uhr früh. Die russischen Besatzungsbehörden dementierten das jedoch. Inzwischen ist klar: Der Staudamm wurde in der Hälfte seiner Länge zerstört und kann nach ukrainischen Angaben nicht repariert werden. Seither strömen Millionen Liter Wasser durch das klaffende Loch in der Staumauer, die Teile des Kriegsgebiets in der Südukraine überschwemmen und zahlreiche Dörfer und Menschen sowie ihre Wasserversorgung bedrohen.

Frage: Wie ist die Gefahrenlage für Zivilisten?

Antwort: Durch die Sprengung ist der Wasserspiegel deutlich angestiegen. Bereits in den ersten Stunden sind zahlreiche kleine Inseln überschwemmt worden. Nach Angaben des Gouverneurs der Region Cherson, Olexandr Prokudin, leben 16.000 Menschen in kritischen Überschwemmungsgebieten. Die russische Seite sprach gar von 22.000 Menschen, die von den Überschwemmungen direkt betroffen seien. Die Evakuierungen sind bereits angelaufen. Laut dem ukrainischen Premier Denys Schmyhal könnten bis zu 80 Dörfer von den Wassermassen zerstört werden. Dazu kommt: Augenzeugen zufolge werden Ukrainer an der Flucht aus der Region durch russischen Artilleriebeschuss gehindert.

Frage: Wie steht es um die Wasserversorgung des Atomkraftwerks Saporischschja?

Antwort: Die steigenden Wasserlevel flussabwärts des Dammes sind das eine. Für das Atomkraftwerk Saporischschja, das bei seiner Kühlung – wie quasi alle Atomkraftwerke weltweit – auf Frischwasserzufuhr baut, ist jedoch der fallende Wasserspiegel im Stausee ein Problem, weil das Kraftwerk damit die Reservoire zur Kühlung von Brennstäben nicht mehr nützen kann. Lokale Behörden berichten, dass es bereits um elf Uhr lokaler Zeit, also um zehn Uhr MESZ, zu kritischen Wasserlevels kommen könnte. Die Situation wird weiterhin beobachtet. Aktuell spricht die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) jedoch von keinem akuten Risiko. Auch auf die Stromversorgung des Landes hat der Vorfall offenbar keinen Einfluss.

Frage: Welche Gefahr droht durch weggeschwemmte Minen?

Antwort: Die Russen haben seit Monaten die gesamte Region südlich des Dnjepr defensiv hochgerüstet und heftig vermint, war die Angst vor einer amphibischen Operation der Ukraine doch sehr groß. Auch deshalb dürften durch den steigenden Wasserspiegel nun sehr viele Minen weggeschwemmt werden und sich übers Land verteilen. Auf Telegram und Twitter kursieren bereits einige – bislang noch unverifizierte – Videos, die laut Open-Source-Intelligence-Experten eine amphibische PDM-1m-Anti-Anlandungsmine zeigen könnten, die durch das Anschwemmen an Land explodierte.

Frage: Wie wurde der Damm gesprengt?

Antwort: Das ist bisher ungeklärt. Die ukrainische Seite hat sogleich Russland dafür verantwortlich gemacht. Nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdiensts haben die russischen Streitkräfte "in Panik" agiert. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach davon, dass Russland das Wasserkraftwerk in der Nacht von innen gesprengt habe. Er hatte zuvor eine Notfallsitzung des nationalen Sicherheitsrats einberufen. Die "russischen Terroristen" müssten aus "jeder Ecke des Landes vertrieben werden", sagte Selenskyj. Kiew wirft Russland einen "Ökozid"(Anm.: Umweltverbrechen), Terrorismus und Kriegsverbrechen vor. Die russischen Besatzer weisen das zurück und machen die Ukraine verantwortlich, die angeblich von ihrer stockenden Gegenoffensive ablenken wolle. Laut einem ungeprüften Bericht der staatlichen Agentur Tass, die sich auf ungenannte Quellen beruft, wurde die Staumauer von einem ukrainischen Mehrfachraketenwerfer beschossen. Außerdem warnen russische Geheimdienste derzeit vor einem ukrainischen Angriff mit einer sogenannten "Dirty Bomb". Zur Erinnerung: Russland hat schon mehrfach in diesem Krieg ohne Beleg davor gewarnt.

Frage: Gibt es bereits internationale Reaktionen?

Antwort: Ja, EU-Ratspräsident Charles Michel etwa machte die Russen klar verantwortlich für den Vorfall und sprach davon, Russland für die Kriegsverbrechen zur Rechenschaft ziehen zu wollen. Für den Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zeigt der Angriff einmal mehr "die Brutalität des russischen Krieges in der Ukraine".

Frage: Welche Folgen hat das für die ukrainische Gegenoffensive?

Antwort: Das ist ad hoc schwer zu sagen. Klar ist, dass in verschiedenen Telegram-Kanälen bereits beide Versionen kursieren. Jene, die die Sprengung den Russen vorwerfen, argumentieren, es würde einen ukrainischen Angriff über den Dnjepr extrem erschweren. In der russischen Erzählung, wonach es die Ukrainer gewesen seien, die ihre eigenen Leute gefährden, heißt es: Durch das abfließende Wasser sei im Spätsommer ein Angriff flussaufwärts über den – weniger Wasser führenden – Dnjepr wahrscheinlicher. Auch dass man der Krim das Wasser wegnehme, spricht laut der Kreml-Propaganda für Kiewer Hintermänner.

Frage: Was sagt das Völkerrecht?

Antwort: Laut humanitärem Völkerrecht – also den Regeln des Krieges – dürfen zivile Ziele nicht direkt angegriffen werden, sondern nur militärisch legitime Ziele. Eigentlich ein klarer Grundsatz, der allerdings in der Praxis keineswegs leicht zu ermessen ist, sagt der österreichische Völkerrechtsexperte Ralph Janik in einer Twitter-Reaktion. "Weil es dabei auch auf die Frage ankommt, wen und was man als legitimes Ziel erachtet und wie wichtig ein Ziel ist." Denn umso wichtiger ein Ziel sei, desto größer die indirekten Folgen, die bei einem Angriff auch in Kauf genommen werden dürfen. So dürften Zivilsten in einem Krieg zwar keinesfalls angegriffen werden, doch sie könnten in der Nähe eines militärisch legitim Ziel zu Schaden kommen. "Bezogen auf einen Damm gibt es aber eine eigene Regel", sagt Janik mit Verweis auf den Artikel 56 des ersten Zusatzprotokolls zu den Genfer Konventionen von 1977. Diese besage, dass Einrichtungen, die gefährliche Kräfte freisetzen, nicht angegriffen werden dürfen.

Frage: Gibt es historische Vergleiche?

Antwort: Ja, und man muss dafür nicht einmal sehr weit schauen. Als im Jahr 1941 die Nazis in der sowjetischen Ukraine vorrückten, ließ der Kreml-Diktator Josef Stalin nämlich den Damm Dnipro HES am Saporischschja-Stausee in die Luft jagen. Unter den 20.000 bis 100.000 Todesopfern der Überschwemmung waren auch zahlreiche, durch Stalin geopferte, eigene Truppen. Männer des Volkskommissariats für innere Angelegenheiten der Sowjetunion hatten den Damm damals gesprengt. (Flora Mory, Fabian Sommavilla, 6.6.2023)

Anmerkung: In einer früheren Version wurde fälschlicherweise nahegelegt, dass Stalin 1941 denselben Staudamm sprengen muss, tatsächlich war es ein nahegelegener. Dieser Fehler wurde korrigiert.