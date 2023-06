200.000 Besucherinnen und Besucher werden in Nickelsdorf erwartet. APA/FLORIAN WIESER

Nickelsdorf – In Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) im Burgenland hat am Dienstagvormittag die Anreise zum Nova Rock begonnen. Zahlreiche Besucher strömten schon einen Tag vor Beginn zum Festivalgelände Pannonia Fields, was auch bereits zu ersten Staus führte, wie der ÖAMTC der APA mitteilte. Vier Kilometer reichte der Stau am Vormittag demnach von der Zufahrt zurück, Tendenz steigend.

Der Verkehrsklub hatte deshalb bereits am Montag geraten, öffentlich zum Festival anzureisen. Das Anfahrtskonzept wurde angepasst, um auf etwaiges Schlechtwetter besser vorbereitet zu sein. Das Festival beginnt am Mittwoch und dauert bis Samstag. Rund 200.000 Besucher werden erwartet. (APA, red, 6.6.2023)