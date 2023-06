Es gibt regionale Unterschiede, wenn es darum geht, einen Tag zu bezeichnen, den sich viele Menschen freinehmen, weil er als einzelner Arbeitstag zwischen einem Feiertag und einem Wochenende steht. Diese Tage bieten sich an, um sich mit minimalem Urlaubsverbrauch ein verlängertes Wochenende zu gönnen, an dem man vielleicht einen entspannten Kurzurlaub verbringen kann. Aus diesem Grund sind diese Tage auch besonders begehrt, wenn es darum geht, sie sich als Urlaubstage zu sichern.

Steht das so auf Ihrem Kalender? Getty Images/iStockphoto/Ralf Geithe

Drei Namen für ein Phänomen

Bekannt sind drei Begriffe für das Phänomen: Fenstertage, Brückentage und Zwickeltage. Während der Tag also für die einen wie ein Fenster anmutet, das zwischen anderen Tagen hervorschaut, sehen andere den Aspekt im Vordergrund, nur einen Tag überbrücken zu müssen, um sich ein langes Wochenende zu sichern. Brückentage sind in Deutschland als Begriff geläufiger als in Österreich, wo es regional unterschiedlich ist, ob man von Fenstertagen oder Zwickeltagen spricht. Der Terminus Zwickeltag ist insbesondere in Oberösterreich geläufig.

Wie ist das bei Ihnen?

Welchen Begriff benutzen Sie? Ist dieser Terminus in Ihrem Wohnumfeld allgemein üblich – und wo sind Sie daheim? Oder nennen Sie einen solchen Tag womöglich noch ganz anders? Posten Sie im Forum! (Daniela Herger, 9.6.2023)