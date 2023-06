Schriftstellerin Ruth Schweikert starb 57-jährig in Zürich. Sibylle Meier

Zürich - Die Schweizer Schriftstellerin und Theaterautorin Ruth Schweikert ist im Alter von 57 Jahren gestorben. Sie sei am Sonntag einer Krebserkrankung in Zürich erlegen, sagte ihr Ehemann Eric Bergkraut am Dienstag. Schweikert wurde am 15. Juli 1965 im deutschen Lörrach geboren. Sie wuchs in der Schweiz auf und lebte mit ihrer Familie in Zürich. Sie hatte fünf Söhne.

Schweikert feierte 1994 mit ihrem Erzählband "Erdnüsse.Totschlagen" bereits Erfolge. Es folgten die Romane "Augen zu" (1998), "Ohio" (2005) und "Wie wir älter werden" (2015). Sie bekam 2015 in Frankfurt den Stadtschreiberpreis von Bergen-Enkheim. 2016 erhielt sie in Zürich und Solothurn in der Schweiz Kunst- und Literaturpreise. In ihrem letzten Buch "Tage wie Hunde" berichtete sie 2019 über ihre Brustkrebserkrankung. Sie hatte die Diagnose 2016 bekommen.

Bachmann, Platz, Woolf

In einem Interview auf ihrer eigenen Webseite von 2019 bezeichnete sie Werke unter anderem von Ingeborg Bachmann, Silvia Plath und Virginia Woolf als Inspiration. "Ich bin ganz klar übers Lesen zum Schreiben gekommen und über die Faszination", sagte sie darin. (APA, 6.6.2023)