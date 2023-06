Evelyn Höllrigl Tschaikner: "Amadeus ist unser einziges Haustier"

Evelyn Höllrigl Tschaikner gerät mit ihrem Keramikhund ein wenig nach ihrer Oma. Julia Rotter

"Meine Oma sammelt seit Jahren kleine Keramikhunde – ich bin also nicht ganz unbelastet bei dem Thema, und ich bin immer auf der Suche nach solch kleinen Hunden für sie. Vor zwei Jahren spazierte ich mit den Kindern durch Wien und sah diesen recht großen Hund in der Auslage eines Ramschladens. Ich sagte: 'Wir gehen da jetzt rein und kaufen den Amadeus, das wird unser Hund.'

Seitdem hat er bei uns einen fixen Platz in der Wohnung – als einziges Haustier, wobei nicht auszuschließen ist, dass Amadeus einmal Welpen bekommt. Eine Sammlung möchte ich aber niemandem antun. Als ich das nächste Mal meine Oma besuchte, erzählte ich ihr von meinem Kauf und dass ich ihm sogar einen Namen gegeben hatte. Da erst erfuhr ich, dass sie ihre Hunde nicht nur nummeriert und datiert, sondern auch mit Namen versieht, die auf einem kleinen Schild am Boden der Figuren vermerkt sind.“ (ped)

Evelyn Höllrigl Tschaikner ist Autorin und hat soeben ihr zweites Buch "Mythos Mutterinstinkt" gemeinsam mit Annika Rösler veröffentlicht. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Wien.

Lucas Fendrich: "Ich feiere meine Couch"

Lucas Fendrich hat den Kitsch von seinen Eltern übernommen. Julia Rotter

"Die Couch hat wirklich viel mitgemacht, sie ist auch sicher schon 30 Jahre alt. Sie stammt aus meinem Elternhaus. Da war sie zuerst die Hauptcouch im Wohnzimmer. Unser Hund hat dann die ganzen Löcher und Kratzer reingemacht. Sie stand dann im Kinderzimmer, danach kurz auf der Terrasse, und im Studio hatte ich sie auch mal. Darauf habe ich einige Songs geschrieben. Sie ist ziemlich beinand.

Ich habe schon versucht, sie selber zu reparieren. Unten habe ich Holzklötze reingegeben, damit sie wieder gerade steht, und mit Gürteln zusammengezogen, damit sie nicht auseinanderfällt. Mein Bruder, mit dem ich zusammenwohne, will sie loswerden, aber ich liebe sie heiß. Meine Mama schickt mir auch immer wieder Bilder von Sofas vom Ikea. Mit der Frage, ob mir die nicht gefallen würden. Aber da sage ich dann immer: Die sind nicht so cool wie diese. Die Couch ist zwar kitschig, aber geil kitschig. Ich feiere sie.“ (rec)

Lucas Fendrich ist Musiker in Wien. Der 38-Jährige ist Leadsänger der Band Hunger, gemeinsam mit seinem Bruder Florian betreibt er das Musikprojekt 8WS.

Christoph Huber: "Als Kind hab ich die Single oft täglich gehört"

Jazzclub-Betreiber Christoph Huber hat einen Schlager aus dem Jahre 1965 wiederentdeckt. Julia Rotter

Mein kitschigstes Ding ist eine Single, die noch von meinen Eltern stammt. Darauf singen die Nilsen Brothers auf der A-Seite den Song 'Aber Dich gibt es nur einmal für mich', eine Mischung aus Schlager mit einer kleinen Prise Rock. Als Kind hat mich diese Musik sehr angesprochen, und ich hab die Scheibe während meiner Volksschule unzählige Male gehört. Oft täglich.

Irgendwann war damit Schluss, und die Single ist in einer Kiste verschwunden. Vergangene Weihnachten jedoch ist sie unter besonderen Umständen wieder aufgetaucht. Im Rahmen einer Familienfeier kam ich in die Situation, ein Lied für meine Frau zu singen, und so kamen die Nilsen Brothers zurück in mein Leben. Ich hab mir den Song um 99 Cent als Karaoke-Version heruntergeladen und ihn dann zum Besten gegeben. Unter meinen gut 11.000 CDs und 7.000 LPs ist diese Single wirklich das Allerkitschigste.“ (maik)

Christoph Huber ist Mitbegründer und seit 1993 künstlerischer Leiter des Jazz- und Musikclubs Porgy & Bess in der Wiener Innenstadt.

(RONDO Exklusiv, 8.6.2023)