In Hamburg hat die Crystal Cabin Awards Association ihre Trophäen für Innovationen in den Bereichen Kabinentechnologie und Passagiererlebnis verliehen. Eine 28-köpfige Jury aus Branchenexperten wählte die sieben innovativsten Produkte aus einer Vielzahl von Einreichungen aus. Insgesamt stellen die prämierten Beiträge eine Vision von Flugreisen dar, die vernetzter, komfortabler und nachhaltiger sind.

Gewinner Cabin Concepts: Air New Zealand "Skynest"

Air New Zealand "Skynest" Air New Zealand

Um den Crystal Cabin Award in der Kategorie Cabin Concepts zu gewinnen, müssen die Einreichungen höchst innovative Ansätze im Bereich des Passagiererlebnisses aufweisen. Mit "Skynest" bietet Air New Zealand eine noch nie dagewesene Option für Economy-Passagiere: Liegekojen für bis zu vier Stunden Ruhe und Entspannung auf den längsten Flügen. Jede Schlafkabine verfügt über ein großes Kissen, ein Bettlaken und eine Decke, Ohrstöpsel, eine separate Leselampe, einen USB-Anschluss für persönliche Geräte, eine Lüftung und eine auf Ruhe ausgelegte Beleuchtung. Die Skynest-Option wird ab 2024 auf den Ultra-Langstreckenflügen von Air New Zealand nach Nordamerika, einschließlich Chicago und New York, verfügbar sein.

Gewinner Cabin Systems, Materials and Components: Thales Avionics "Onboard Data Center"

Thales Avionics gewann mit dem Onboard Data Center (ODC), eine IT-Architektur von "Blades", die sich Speicher- und Rechenkapazitäten teilen. Thales Avionics

Erstmals in der zivilen Luftfahrt nutzt die Einreichung von Thales Avionics, das Onboard Data Center (ODC), eine IT-Architektur von sogenannten Blades, die sich Speicher- und Rechenkapazitäten teilen. Dass das ODC-System am Boden weit verbreitete Technologien erstmals Flugpassagieren zur Verfügung stellt, hat die Jury besonders beeindruckt. Somit bietet das ODC bis zu zehnmal mehr Kapazität als bestehende IFE-Server. Auch die Modularität von ODC trug dazu bei, dass Thales Avionics den Sieg davontrug; die Möglichkeit, die Blades künftig austauschen zu können und das System so aufrüstbar zu machen, wurde als potenziell wertvoller Vorteil angesehen.

Gewinner Health & Safety: Teledyne Controls "Aces"

Dieses System von Teledyne Controls dient der Überwachung der Luftqualität an Bord. Teledyne Controls

Mit einem System zur Überwachung der Luftqualität in der Kabine namens Aces sicherte sich Teledyne Systems den diesjährigen Preis. Das Produkt ermöglicht es den Betreibern, die Luftqualität in der Kabine effektiver als je zuvor zu überwachen, was der Sicherheit und dem Wohlbefinden der Passagiere zugutekommt. Aces überwacht mehrere Parameter in Echtzeit und leitet die Daten direkt an Bodenstationen weiter. Das System verwendet Sensoren, um Luftpartikel sowie Gase wie Kohlendioxid, Kohlenmonoxid und Ozon sowie flüchtige organische Verbindungen zu detektieren. Die Jury lobte die Fähigkeit von Aces, die Wartungskosten der Fluggesellschaften und die Ausfallzeiten der Flugzeuge zu verringern, da die Betreiber Reparaturen an Bord überprüfen können, ohne dass zusätzliche Sensorsysteme erforderlich sind.

Gewinner Passenger Comfort: Collins Aerospace "Intelisence"

Intelisence von Collins Aerospace. Collins Aerospace

Intelisence von Collins Aerospace nutzt KI-Technologien, um die von Kameras und Sensoren gesammelten Daten zur Vorhersage des idealen Reiseerlebnisses der Passagiere zu nutzen. Die Jury war von den vielseitigen potenziellen Vorteilen des Systems beeindruckt. Durch die Vorhersage der Kundenbedürfnisse könnten die Fluggesellschaften einen nahtloseren Service anbieten. Die generierten Daten könnten es den Betreibern auch ermöglichen, ihre Ressourcen effektiver zu planen, Verschwendung zu reduzieren und die Effizienz zu steigern. Gleichzeitig werden Daten über die Bedürfnisse der Passagiere gesammelt und dem Kabinenpersonal auf eine Weise präsentiert, die ihre Arbeitsbelastung verringert. Damit gingen Vorteile sowohl für das Personal als auch für die Passagiere einher, so die Jury.

Gewinner IFEC und Digital Services: Airfi & Iridium "LEO Connectivity Solution"

Reisende können mit diesem System mit Familie, Freunden und Arbeitskollegen über Whatsapp und iMessage chatten. AirFi/Iridium

Konnektivität war ein kaum zu übersehender Trend bei den Einreichungen in diesem Jahr. Diese Entwicklung spiegelt sowohl die gestiegenen Erwartungen der Passagiere als auch die Entschlossenheit der Branche wider, ein Maß an Konnektivität anzubieten, das den üblichen Diensten am Boden in Qualität und Geschwindigkeit näherkommt. Die "LEO Connectivity Solution" von Airfi und Iridium wurde von der Jury als Sieger in der Kategorie IFEC & Digital Services ausgewählt. Für den Passagier unsichtbar, verbindet sich die LEO Connectivity Solution mit dem Iridium Certus System über eine kugelschreibergroße Antenne, die im Fensterrahmen untergebracht ist und wesentlich günstiger in der Anschaffung ist als die heute üblichen Breitbandantennenlösungen. Das System bietet zusätzliche Konnektivität für Passagiere und Besatzung; Reisende können mit Familie, Freunden und Arbeitskollegen über Whatsapp und iMessage chatten, während die Besatzung das System nutzen kann, um auf Acars-Übertragungen zuzugreifen oder Kreditkartenzahlungen zu validieren.

Gewinner Sustainable Cabin: Lantal Textiles "Deep Dyed Carpet"

Dieser Teppich überzeugt die Jury wegen seiner umweltfreundlichen Herstellung und Gewichtsersparnis. Lantal Textiles

Der ökologische Fußabdruck ist mittlerweile in wichtiger Maßstab für neue Produkte in der Luftfahrtbranche. Aus diesem Grund wurde eine neue Kategorie der Crystal Cabin Awards im Jahr 2022 eingeführt: "Sustainable Cabin". Dieses Jahr geht der Preis an Deep Dyed Carpet von Lantal Textiles. Der Gewinnerbeitrag verbessert den ökologischen Fußabdruck von Flugzeugkabinen in mehrfacher Hinsicht, so die Wertung der Jury. Es wird in der Herstellung 60 Prozent weniger Wasser verbraucht und 80 Prozent weniger Abfall produziert. Zudem spart der Deep Dyed Carpet Gewicht und damit CO2-Emissionen. Gleichzeitig ist dieser ultraleichte Teppich optisch an die Wünsche des Kunden anpassbar. Um dies zu erreichen, hat Lantal Textiles eine neue digitale Tiefenfärbetechnologie für Teppiche entwickelt. Diese Errungenschaft wurde von der Jury mit dem Crystal Cabin Award 2023 honoriert.

Gewinner University: Technische Universität Delft "Lightweight Aircraft Seating"

3D-gedruckte Sitzkissen sollen Material und damit Gewicht sparen. Technische Universität Delft

Die Kategorie University ist einer der innovativsten Bereiche der Crystal Cabin Awards und soll ein Forum für besonders kreative Entwürfe bieten. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an ein Team der Technischen Universität Delft für das Konzept "Lightweight Aircraft Seating". Das aus nachhaltigen Fasern 3D-gedruckte Sitzkissen reduziert die benötigte Materialmenge, während es den Körper des Passagiers optimal stützt und gleichzeitig das Gewicht des Sitzes und des Flugzeugs insgesamt verringert. (red, 7.6.2023)