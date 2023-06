Erst in der Vorwoche hatte Signa rund um René Benko die Kika/Leiner-Möbelhäuser verkauft. APA/EVA MANHART

Wien/St. Pölten – Wenn es bergab geht, geht es schnell. Nur wenige Tage nach dem Verkauf des operativen Kika/Leiner-Geschäfts an Handelsmanager Hermann Wieser und der Immobilien des Möbelhandelsunternehmens an Supernova-Eigentümer Frank Albert durch die Signa Retail Gruppe rund um den Tiroler Investor René Benko folgt nun das Insolvenzverfahren, über das die Sanierung des Rests der Gruppe erreicht werden soll. "Nach Prüfung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Unternehmens wird die Restrukturierung des Unternehmens über ein Sanierungsverfahren stattfinden, das kommende Woche angemeldet wird", teilte Kika/Leiner am Mittwoch in einer Aussendung mit. Wie DER STANDARD erfahren hat, soll der Insolvenzantrag samt Sanierungsplan am Dienstag am Gericht in St. Pölten eingebracht werden; in der niederösterreichischen Landeshauptstadt hat die Leiner & Kika Möbelhandels GmbH ihren Sitz.

Das Maßnahmenpaket zur Rettung des Unternehmens werde – wie kommuniziert – "unverändert umgesetzt", hieß es vom Unternehmen. Dieses Maßnahmenpaket ist sozusagen der Hauptteil des Sanierungsplans und wurde am Dienstag vom Unternehmen veröffentlicht. Demnach hat der neue Eigentümer des operativen Geschäfts der Möbelkette angekündigt, 23 von 40 Standorten per Ende Juli zu schließen und 1.900 von 3.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu kündigen. Für Härtefälle werde man Lösungen finden, hieß es aus dem Unternehmen. Auch die Zentralabteilungen und die Verwaltung sollen "erheblich" verkleinert werden.

"Die Kündigungen werden entsprechend den rechtlichen Rahmenbedingungen (Kündigungstermine, -fristen) erfolgen. Ein wesentlicher Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird mit Ende Juli 2023 gekündigt werden", zitierte die APA am Mittwoch einen Unternehmenssprecher. Zuvor hatte der bereits gemeint, dass alle Aufträge wie bestellt ausgeführt und auch Anzahlungen und Gutscheine weiter ihre Gültigkeit behalten würden. Am Mittwoch hieß es zudem, dass "alle geleisteten Anzahlungen und die erworbenen Gutscheine garantiert" werden und weiterhin in allen Kika/Leiner-Filialen eingelöst werden können. Auch sollen die Bonuspunkte erhalten bleiben.

Die Möbelhausgruppe hatte erst vorige Woche den Eigentümer gewechselt. Die Signa-Gruppe rund um René Benko hatte die Gruppe mit ihren rund 40 Standorten erst 2018 erworben und nun in zwei Schichten verkauft: Die Immobilien gingen an die Supernova-Gruppe Alberts und das operative Handelsgeschäft an Wieser. (Renate Graber, 7.6.2023)