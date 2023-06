Inoffiziellen Daten zufolge dürfte sich die drastische Maßnahme zumindest in den USA für Netflix auszahlen

Rund 100 Millionen Haushalte nutzten Netflix, ohne dafür zu zahlen. REUTERS/Dado Ruvic

Das Teilen von Netflix-Accounts über Haushaltsgrenzen hinweg ist dem Anbieter schon länger ein Dorn im Auge, weshalb diesem Vorgehen am 23. Mai den Riegel vorgeschoben hatte – auch in Österreich. Und obwohl deshalb auch manche Kundinnen und Kunden ihr Abo gekündigt haben, überwiegt seit Einführung der drastischen Maßnahme zumindest in den USA die Zahl der Neuanmeldungen. Das berichtet zumindest zumindest der Anbieter Antenna, der eine B2B-Software zum Verwalten von Abonnements anbietet und die eigenen Daten ausgewertet hat. Zu beachten ist, dass es sich hierbei um inoffizielle Zahlen handelt. Netflix selbst wird die Ergebnisse im Rahmen der eigenen Quartalsbilanz im Juli verkünden.

Mehr Neuanmeldungen als in der Coronakrise

Den Daten von Antenna zufolge hatte Netflix zuletzt die vier Tage mit dem größten US-Nutzerwachstum, seit Antenna die Netflix-Daten misst, also seit viereinhalb Jahren. Am 26. und 27. Mai sollen jeweils fast 100.000 neue Kundinnen und Kunden hinzugekommen sein. Durchschnittlich kamen zuletzt 73.000 neue Userinnen und User hinzu, was einem Zuwachs von 102 Prozent gegenüber dem 60-Tages-Durchschnitt entspricht. Selbst zu Beginn der Coronakrise im März und April 2020 hatte es kein derart starkes Wachstum gegeben.

Antenna

Zuletzt hatte eine Befragung von Befragung von Cordcutting.com unter Netflix-Nutzern in den USA nahegelegt, dass sich die Regeländerungen für Netflix negativ auswirken könnten. Zwar antworteten damals die Mehrheit der knapp 1.500 Befragten, dass sie ihr Abonnement behalten würde. Dennoch gaben 23 Prozent der Nutzer an, ihr Konto im Zuge der neuen Richtlinien kündigen zu wollen. Den neuen Daten zufolge übertrifft die Zahl der Neuanmeldungen jene der Kündigungen jedoch deutlich.

100 Millionen Trittbrettfahrer

Vor dem Ende des Passwortsharings hatte es geheißen, dass Netflix in rund 100 Millionen Haushalten mit den Anmeldedaten anderer Personen genutzt wird – im Gegensatz zu 232,5 Millionen zahlenden Kunden im vergangenen Quartal. Oft verwenden Kinder nach dem Auszug aus dem Elternhaus den Account weiter oder Freunde teilen sich einen Account, um Geld zu sparen.

Netflix bietet zwei Möglichkeiten, um den eigenen Account trotzdem weiter mit Personen außerhalb des eigenen Haushalts zu teilen. Unter der Option "Zusatzmitglied hinzufügen" können Userinnen und User um 4,99 Euro pro Monat eine Person außerhalb des eigenen Haushalts zu ihrem Netflix-Konto hinzufügen. Alternativ können sie ihr Profil an eine Person außerhalb des Haushalts übertragen, die aber ein eigenes Abonnement abschließen muss. (stm, 10.6.2023)