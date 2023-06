Stetig auf der Suche nach neuen Geschäftsmodellen: Twitter-Eigentümer Elon Musk. AP/Michel Euler

Elon Musk plant ein neues Werbemodell für das von ihm im vergangene Jahr übernommene Social Network Twitter. Wie der Serienunternehmer in einem Tweet verkündete, wird das Unternehmen Abonnenten des kostenpflichtigen Dienstes Twitter Blue künftig am Umsatz beteiligen, wenn zwischen den Antworten auf ihre Tweets Werbung anzeigt wird. Für die erste Charge dieser Zahlungen budgetiert Musk fünf Millionen Dollar. Mindestens eine Einschränkung gibt es aber: Es werden nur jene Umsätze ausgezahlt, die durch ebenfalls bei Twitter Blue verifizierte Userinnen und User generiert werden.

Schuldig bleibt Musk erstens die Information, wann das Feature genau ausgerollt wird. Zweitens finden sich noch keine Informationen dazu, welchen Anteil am Umsatz die Influencer erhalten. Es ist davon auszugehen, dass diese Informationen zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden.

Bezahlen, um zu verdienen

Das Modell erinnert an andere Systeme, bei denen Influencer anteilsmäßig an Werbeerlösen beteiligt werden, wie etwa Googles Videoplattform Youtube. Anders als bei Googles Programmen muss man bei Twitter allerdings zuerst bezahlen, bevor man potenziell am Kuchen mitnaschen kann. Die Preise für Twitter Blue sind unter diesem Link aufgelistet, in Österreich ist die günstigste Variante ein über das Web abgeschlossenes Jahresabo für 100,80 Euro pro Jahr.

Für diese Gebühr bekommen zahlende Nutzerinnen und Nutzer diverse Vorteile, das Angebot wird schrittweise ausgebaut. So erscheint neben ihrem Nutzernamen ein blauer Haken, der eine Verifizierung suggeriert – was oft genug für Kritik sorgte, da so das Erstellen von Fake-Accounts mit irreführenden Nachrichten leichter fällt.

Zu anderen Funktionen gehört aber auch, dass zahlende Userinnen und User längere Tweets verfassen und ihre Tweets nachträglich editieren können, wie das Unternehmen zuletzt bekannt gab. Auch werden deren Tweets prominenter angezeigt, und im Gegensatz zu Gratis-Usern können sie Zwei-Faktor-Authentifizierung via SMS nutzen. (stm, 10.6.2023)