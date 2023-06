So schön könnte "Elder Scrolls 6" aussehen. Oder auch nicht. Wer weiß das schon nach so langer Zeit? Bethesda

Es war ein Moment, an den sich viele Gamerinnen und Gamer zurück erinnern. Todd Howard, Game Director bei Bethesda, hatte gerade das Mobile Game "Elder Scrolls: Blades" und das inzwischen auf September 2023 verschobene Science-Fiction-Game "Starfield" auf seiner Keynote im Rahmen der E3 vorgestellt und dröhnenden Beifall aus dem Publikum geerntet, da holt er nochmal tief Luft, um das eigentliche Highlight des Abends aus dem Hut zu zaubern. "Aber wir arbeiten auch an einem Spiel, das danach kommen soll," holte er aus: "Und es ist jenes Spiel, nach dem ihr die ganze Zeit fragt." Die Rede war freilich von "Elder Scrolls 6" – dem Nachfolger des Bestsellers "Elder Scrolls 5: Skyrim", in dem auch Redakteure in der Web-Redaktion des STANDARD teils hunderte Stunden verbracht haben.

FULL Bethesda E3 2018 Press Conference

Die Bethesda-Keynote auf der E3 2018. Der "Elder Scrolls"-Trailer ist am Ende des Videos zu sehen. GameSpot

Das war am 10. Juni 2018, Ortszeit (11. Juni mitteleuropäischer Zeit), und seitdem hat man von "Elder Scrolls 6" nicht mehr sonderlich viel gesehen. Der nur wenige Sekunden dauernde Clip hatte in den Fans Hoffnungen geweckt, dass man erneut eine gewaltige Welt virtuell würde erforschen können, ansonsten war noch die Rede von einem neuen Framework – und das war es. Story, Charaktere und Setting bleiben weiterhin ein Mysterium, über das Fans eifrig spekulieren, Bethesda sich mit Informationen aber zurückhält.

Das bedeutet freilich nicht, dass es rund um das Unternehmen still gewesen ist. Ganz im Gegenteil: Im September hatte Microsoft verkündet, das Bethesda-Mutterunternehmen Zenimax zu kaufen, im März 2021 wurde der Deal abgeschlossen. Howard und sein Team fokussierten sich auf die weitere Arbeit an "Starfield", und es wird davon ausgegangen, dass "The Elder Scrolls 6" ebenso wie das SciFi-Epos exklusiv für Xbox-Konsolen und PC erscheinen wird. Falls es überhaupt irgendwann erscheinen sollte.

Letztlich bleibt Fans noch die Hoffnung, dass Bethesda neben "Starfield" auch über das lang erwartete Fantasy-RPG sprechen wird, wenn man am 11. Juni 2023 um 19 Uhr zu einer weiteren Präsentation lädt, die über das nachfolgende Video live verfolgt werden kann. Genau fünf Jahre nach dem denkwürdigen E3-Auftritt. Man darf gespannt sein. (stm, 11.6.2023)