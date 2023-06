Wien - Die PR-Agentur Rosam.Grünberger.Jarosch hat weitere Partner aufgenommen. Peter Schiefer, bisher unter anderem Sprecher für voestalpine, Telekom Austria und Magenta sowie Eigentümer einer Kommunikationsberatung, übernimmt 10 Prozent, Ex-Siemens-Chef Wolfgang Hesoun ebenso fünf Prozent wie Cathleen Völkel, bisher Director Corporate Business bei der Agentur. Mehrheitseigentümerin Silvia Grünberger hält 51 Prozent, Gründer Wolfgang Rosam 19 Prozent, Gerhard Jarosch 10 Prozent.

Bei Rosam.Grünberger.Jarosch & Partner an Bord (von links): Wolfgang Hesoun, Cathleen Völkel, Silvia Grünberger, Wolfgang Rosam, Peter Schiefer und Gerhard Jarosch. Ian Ehm

Schiefer werde geschäftsführender Gesellschafter und "wird den Bereich Financial Communications vorantreiben sowie gemeinsam mit Cathleen Völkel Corporate Communications ausbauen", heißt es in einer Aussendung des Unternehmens. Ergänzend zum bisherigen Portfolio werde ein starker Fokus auf "CEO-Positioning und Leadership" gelegt, da soll Hesoun seine Erfahrung einbringen. "Mein Betätigungsfeld wird hier in Österreich sein, aber ich werde auch international aktiv sein - eine enorm spannende Aufgabe für einen neuen Lebensabschnitt", so Hesoun, der mit Erreichen der Altersgrenze von 63 Jahren heuer aus dem Siemens-Vorstand ausgeschieden ist. (APA, 12.6.2023)