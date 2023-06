Am 8. Juni wurden in Miami (Florida) die Fiabci World Prix d'Excellence Awards vergeben, und gleich mehrere österreichische Gebäude konnten sich dabei in ihren Kategorien durchsetzen. Zum einen holte sich der Bauteil B des Projekts Prater-Glacis in Wien, das von der OeNB-Tochter IG Immobilien im Jahr 2021 fertiggestellt wurde, den Award in der Kategorie Hotel / Serviced Apartments.

Das Prater-Glacis befindet sich in der Perspektivstraße und besteht aus drei Bauteilen. IG Immobilien

Das Ensemble in der Perspektivstraße am nordöstlichen Rand des Wurstelpraters besteht aus drei Teilen; der nun ausgezeichnete, von Nonconform Architekten geplante Bauteil B enthält die beiden Hotel- bzw. Hostelkonzepte "Superbude" und "Zoku". Alle drei Bauteile entstanden auf einer zuvor hauptsächlich als Parkplatz genutzten Liegenschaft.

Gold auch für Projekt Kiubo

Eine weitere Gold-Prämierung holte sich das Grazer Projekt Kiubo in der Kategorie "Residential (Low Rise)". Bei Kiubo handelt es sich um ein System aus flexiblen Modulen, mit denen auf den unterschiedlichen Platzbedarf im Leben eines Menschen reagiert werden kann – indem diese Module in unterschiedlichen Anordnungen in ein Skelett aus Stahlbeton gesteckt werden. Kiubo ist eine gewerbliche Tochter des gemeinnützigen Wohnbauträgers ÖWG.

Der Kiubo-Prototyp befindet sich in Graz. Kiubo

Und eine weitere Prämierung in Gold gab es für den City-Ikea beim Wiener Westbahnhof. Er wurde in der Kategorie "Retail" ausgezeichnet.

Der City-Ikea wurde 2021 eröffnet. imago images/CHROMORANGE

Unter den Award-Gewinnern in Silber findet sich dann in der Kategorie "Residential (Low Rise)" mit dem Projekt "Favorite Spring" von Ulreich Bauträger in der Quellenstraße in Wien-Favoriten noch ein weiteres österreichisches Projekt.

In der Quellenstraße hat Ulreich Bauträger ein Gründerzeithaus saniert und aufgestockt. Putschögl

Bei Fiabci handelt es sich um einen internationalen Immobilienverband. Die französische Abkürzung steht für Fédération Internationale des Administrateurs de Bien Conseils Immobiliers. Die Vereinigung ist in mehr als 60 Ländern vertreten und hat auch einen Beraterstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat (Ecosoc) der Vereinten Nationen. (red, 13.6.2023)