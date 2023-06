Es klingt nach einem durchaus sinnvollen Feature: "Super Resolution" soll die Qualität von im Browser dargestellten Bildern verbessern. Klingt gut, also hat Microsoft das Ganze kurzerhand bei vielen Usern im Rahmen eines A/B-Tests automatisch aktiviert. Das stellt sich nun aber als ziemlich übereilte Entscheidung heraus, hat das Ganze doch einen für die Privatsphäre wenig erfreulichen Nebeneffekt.

Microsoft bewirbt Edge derzeit nicht zuletzt über neue KI-Features, aber auch andere Neuerungen werden laufend hinzugefügt. Nicht alle davon stellen sich als gute Idee heraus. APA/AFP/JASON REDMOND

Daten

Ist die offiziell "Enhance Images in Microsoft Edge" genannte Funktion aktiviert, werden die URLs von sämtlichen im Browser aufgerufenen Bildern an den Softwarehersteller geschickt. Technisch mag das verständlich sein, da die Nachbearbeitung auf den Servern des Herstellers passiert. Gleichzeitig heißt das aber eben auch, dass Microsoft im Detail verraten wird, was sich die User so im Web ansehen.

Nach erster Kritik hat Microsoft die zugehörige Beschreibung mittlerweile aktualisiert. Im neuen Text wird nun explizit darauf verwiesen, dass bei der Nutzung dieses Features sämtliche Bild-URLs an Microsoft geschickt werden.

Eine bekannte Idee

Die "Super Resolution" soll die Bildqualität gleich in mehrfacher Hinsicht verbessern, etwa verschwommene Bilder schärfen, aber auch deren Farben verbessern. Ähnliche Funktionen bieten aktuelle Grafikkarten für Videospiele an, im Gegensatz zum Edge-Feature passiert bei solchen Games das Hochrechnen aber lokal auf dem Rechner.

Testlauf

Derzeit befindet sich das Feature noch im Testlauf, das aber quer durch alle Release-Kanäle, bei einzelnen Usern findet sich das Ganze also sogar in der stabilen Version der Software. Vor allem aber ist die Funktion bei allen von Haus aus aktiviert.

Wer das nicht will, sollte in den Privacy-Einstellungen Nachschau halten und die Funktion deaktivieren, falls sie vorhanden ist. In den experimentellen Versionen von Edge testet Microsoft zudem eine Option, mit der sich dieses Feature gezielt nur für einzelne Webseiten (de)aktivieren lässt. (apo, 13.6.2023)