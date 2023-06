Die 82-jährige Schauspielerin Miriam Margolyes ist Titelmodel der Pride-Ausgabe der britischen "Vogue". Isabel Infantes / PA / picturede

Als Kräuterkundelehrerin Pomona Sprout trug sie weite Gewänder und einen spitzen Hut. Nun posiert "Harry Potter"-Star Miriam Margolyes für das Juni-Heft der britischen "Vogue" in Mode von Maison Margiela und Richard Quinn. Aber nicht nur das, für ein Motiv hat sich die 82-Jährige vor der Kamera des Fotografen Tim Walker sogar ausgezogen: Ihre Brüste werden nur von einigen süßen Gebäckstücken verdeckt.

Die in Oxford geborene Schauspielerin und Synchronsprecherin lebt seit 1968 mit ihrer australischen Partnerin, der Historikerin Heather Sutherland, zusammen. In der Pride-Ausgabe der "Vogue" bekennt sie, sich nie dafür geschämt zu haben, lesbisch zu sein – auch in Zeiten, als Homosexualität in England als Tabu galt. In der Vergangenheit kritisierte Margolyes außerdem die Transphobie der "Harry Potter"-Autorin J.K. Rowling.

Auch über ihr Verhältnis zu ihrem Körper spricht die 82-Jährige im aktuellen Porträt offen: Sie möge ihr Gesicht lieber als ihren Körper: „Ich hasse große Brüste, und ich habe einen Hängebauch, kleine verbogene Beine."

Inside Miriam Margolyes’s Tote Bag | In The Bag

British Vogue presents ‘In The Bag’ with Miriam Margolyes. British Vogue

Mit der Wahl seines Covermodels beweist Edward Enninful, Chefredakteur der britischen "Vogue", wieder einmal, wie ein Modemagazin in Zeiten schwindender Printauflagen funktionieren kann. So haben seit seinem Antritt 2017 unzählige Titel für Gesprächsstoff gesorgt – und sie verkauften sich. Auf Enninfuls erstem Cover war das Model Adwoa Aboah zu sehen, die Mai-Ausgabe war Menschen mit Behinderungen gewidmet, sie wurde in Blindenschrift produziert.

Dennoch wurde unlängst bekannt, dass Enninful seinen Posten abgeben wird. Dem 51-Jährigen soll im Verlag Condé Nast eine beratende Rolle zukommen. Der britische "Vogue"-Chef sei US-Chefin Anna Wintour zu gefährlich geworden, wurde in der Branche gemunkelt. (red, 14.6.2023)