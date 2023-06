Weniger arbeiten, mehr Freizeit: Diese Forderung wird immer lauter. Laut Arbeiterkammer geht sich das gesamtwirtschaftlich auch aus. IMAGO/Westend61

Der Wunsch nach weniger Arbeitszeit klingt verlockend. Jede Woche ein verlängertes Wochenende, mehr Freizeit – und das möglicherweise bei gleichem Gehalt wie bisher. Wie gesagt: klingt verlockend. Doch hält so ein Modell der Realität stand? Dazu hat die Arbeiterkammer (AK) gemeinsam mit dem Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo ein Modell erstellt, in dem verschiedene Szenarien zugrunde gelegt wurden.

Gezeigt hat sich dabei, dass sich der Wunsch nach einer Arbeitszeitverkürzung quer durch alle Branchen und Sektoren in Österreich zieht. Auffällig ist aber, dass der Wunsch nach einer verkürzten Arbeitszeit vor allem in den Dienstleistungsbranchen hoch ist. Jene, die aktuell weniger als 30 Stunden arbeiten, wünschen sich hingegen oft eine Erhöhung ihrer Stunden. Jene, die mehr arbeiten, wünschen sich wiederum eine Reduktion. Hier könne es also einen Ausgleich geben, erklärt Stefan Ederer vom Wifo.

Sichtbar ist laut der Wifo-Erhebung auch, dass sich der Wunsch nach einer Arbeitszeitverkürzung quer durch alle Bildungsschichten zeigt. Menschen mit höherer Bildung arbeiten tendenziell mehr – auch sie wünschen sich eine Reduktion ihrer Arbeitsstunden. Bei älteren Arbeitnehmern, die schon Richtung Pension gehen, ist der Wunsch nach einer Verminderung der Arbeitsstunden höher als bei jenen, die noch jung sind oder frisch in den Arbeitsmarkt eintreten.

Kein Problem für Gesamtwirtschaft

Würden nun all diese Wünsche berücksichtig, also die Arbeitszeitveränderung auf sektoraler Ebene implementiert, ergebe das einen unmittelbaren Anstieg der Beschäftigung im Basisjahr, zeigt das Wifo-Modell. Damit einher ginge ein Rückgang der Arbeitslosenquote. Die Arbeitsproduktivität würde zunehmen. Steigen würden die Stundenlöhne, aber auch die Preise.

Nach zehn Jahren würde sich das anfängliche Plus bei der Beschäftigung von 1,9 Prozent auf 0,8 Prozent nivellieren – angenommen ist hier, dass es bei der Arbeitszeitverkürzung keinen Lohnausgleich gibt. Mit einem Lohnausgleich würde die Beschäftigung im Jahr eins um 1,6 Prozent steigen und der Anstieg im Jahr zehn bei 0,7 Prozent liegen.

Der positive Beschäftigungseffekt sinkt also aufgrund der Substitution über die Zeit auf ein bis 1,5 Prozent. Der Effekt auf das BIP wäre leicht negativ, mit einem Minus von weniger als einem Prozent laut Wifo-Experte Ederer aber vernachlässigbar. "Nach zehn Jahren der Implementierung dieses Schocks (also der Arbeitszeitverkürzung, Anm.) gleichen sich die Szenarien wieder aus."

Wünsche der Beschäftigten hören

Damit sei eine Arbeitszeitverkürzung mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung gut kombinierbar, sagt AK-Chefökonom Martin Marterbauer. Er plädiert dafür, dass den Wünschen der Beschäftigen nachgegeben werden sollte. Das steigere auch den Wohlstand der Mitarbeiter. Wodurch sich dieser Wohlstand aufbaut, wenn für weniger Stunden auch weniger Lohn bezogen wird, lässt der AK-Experte aber offen. Er weist darauf hin, dass das Wifo-Modell eben zeige, dass die gesamtwirtschaftlichen Effekte sich von den verschiedenen Arbeitszeitvarianten nicht unterscheiden.

Vieles davon sei letztlich aber Verhandlungssache bei den Kollektivvertragsverhandlungen. Marterbauer erwähnt in diesem Zusammenhang das Modell, das zuletzt für die Elektroindustrie abgeschlossen wurde. Für die Branche gab es eine Lohnerhöhung um mehr als zehn Prozent und eine Freizeitregelung. Die Lohnerhöhung kann also auch in Freizeit konsumiert werden, was laut Marterbauer zu einer Verdoppelung des Urlaubsanspruchs von bisher fünf auf zehn Wochen führen kann. Letztendlich werde es wirtschaftlich höchst sinnvoll sein, den Wünschen der Beschäftigen nachzukommen – also eben Teilzeitstunden zu erhöhen oder Arbeitszeit zu reduzieren –, wenn man die Mitarbeiter halten möchte. Jene Unternehmen, die hier flexibel agieren, werden laut Marterbauer auch die sein, die ihre Mitarbeiter werden halten können. Das könne auch den Fachkräftemangel reduzieren.

Industriellenvereinigung warnt

Einen anderen Ansatz verfolgt hier naturgemäß die Industriellenvereinigung. Sie warnt vor Forderungen nach einer Arbeitszeitverkürzung auf 32 Stunden pro Woche bei vollem Lohnausgleich. Österreich liege mit einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 37,65 Stunden für Vollzeitbeschäftigte im EU-Vergleich schon jetzt im unteren Drittel. Darüber hinaus gingen die Österreicher vergleichsweise früh in Pension, und die Teilzeitquote sei sehr hoch – daher sollten ungenutzte Potenziale am Arbeitsmarkt gehoben werden.

Im EU-Durchschnitt sei im vergangenen Jahr 38,35 Stunden pro Woche gearbeitet worden, in Deutschland sogar 38,9 Stunden, verweist die IV auf Eurostat-Daten. Die vom ÖGB ins Treffen geführte Statistik zur "normalen Arbeitszeit", wonach aktuell in der EU nur die Griechen noch länger als die Menschen in Österreich arbeiten, ist nach Ansicht der IV verkürzt, weil dabei die Feiertage und Urlaube nicht berücksichtigt würden.

In einer Zeit, in der Unternehmen Schwierigkeiten hätten, Mitarbeiter zu finden, sei die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung problematisch, heißt es in einer Aussendung der IV. "Wir müssen mit weniger Arbeitszeit die Produktivität auf heutigem Niveau erhalten und weiterhin steigern, um unseren Wohlstand und unseren Sozialstaat in dieser Form zu erhalten", sagt IV-Präsident Georg Knill.

Anreize schaffen

Die Industriellenvereinigung schlägt vor, Anreize für die Beschäftigung über das Pensionsantrittsalter hinaus zu setzen. Die Kinderbetreuung und -bildung sollte ausgebaut, die Vollzeitarbeit attraktiver gemacht und die qualifizierte Zuwanderung gefördert werden.

Laut einer Studie des Economica-Instituts im Auftrag der IV würde eine Arbeitszeitreduktion auf 32 Stunden in Österreich zu erheblichen Lohn- und Gehaltseinbußen führen. "Eine Arbeitszeitreduktion auf 32 Stunden pro Woche hat nicht nur volkswirtschaftliche Nachteile, sondern auch Auswirkungen auf die persönliche finanzielle Zukunft. Im Laufe eines Erwerbslebens summieren sich diese Einbußen auf den Wert einer Eigentumswohnung", warnt Knill.

Die IV betont, dass eine Verteilung der wöchentlichen Normalarbeitszeit auf vier Tage bereits jetzt möglich sei, und argumentiert, dass eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich den Standort schädigen und die Kosten für den Stundenlohn schlagartig um 20 Prozent erhöhen würde. (Bettina Pfluger, 15.6.2023)