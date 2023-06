Giorgia Meloni und Tom Cruise freuen sich. EPA

Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni hat am Montagabend Hollywood-Star Tom Cruise empfangen, der in Rom die Weltpremiere des siebenten Films der "Mission: Impossible"-Reihe gefeiert hat. Eine halbe Stunde lang unterhielt sich die Premierministerin mit dem Schauspieler im Regierungssitz in Rom, bestätigte Melonis Büro. Der Film "Dead Reckoning Teil eins" mit Cruise als Superagent Ethan Hunt wurde in Rom und Venedig gedreht. "Ich freue mich, dass Rom Kulisse des neuesten Films von Tom Cruise ist, der Weltpremiere in Rom feiert.

'Mission impossibles' sind in der Regierung unser tägliches Brot", twitterte Meloni, die ein Foto zusammen mit Cruise veröffentlichte. Der Hollywood-Star hatte am Montag seine Fans auf der Spanischen Treppe getroffen. Mehr als drei Stunden lang warteten sie unter der prallen Sonne, um Cruise live zu erleben. Der Schauspieler schrieb Autogramme und ließ sich fotografieren. Schaulustige schauten auch aus den Fenstern der Hotels und Gebäude rund um den Platz, angezogen von der Filmmusik, die stundenlang ertönte.

Auf dem roten Teppich waren neben Cruise auch die anderen Schauspieler des Films zu sehen, von Simon Pegg bis Rebecca Ferguson, von Ving Rhames bis Hayley Atwell und Esai Morales. Das jüngste Kapitel des Filmabenteuers, das 1996 begann, ist eine Hommage an die Schönheit der Ewigen Stadt. Der Film kommt am 13. Juli in die Kinos. Als Agent Ethan Hunt soll Cruise wieder die Welt retten. Auch Nummer acht ist im Werden. Die seit Oktober als Ministerpräsidentin amtierende Meloni empfängt gerne Promis aus den USA. Vergangene Woche hatte sie Tesla- und Twitter-Boss Elon Musk im Regierungssitz begrüßt, mit dem er über mögliche Investitionen in Italien gesprochen hatte. (APA, 20.6.2023)