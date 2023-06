Farben sind überall – doch wie stark beeinflussen sie uns? Wie geht es uns, wenn wir in einem rot gestrichenen Raum sitzen, und wie ist es, wenn der Raum blau ist? Warum ist die häufigste Lieblingsfarbe eine, die wir mit Trauer assoziieren? Und welche Farbe hat eigentlich keine Bedeutung? Die Psychologin Christine Mohr erforscht all das an der Universität Lausanne. In der neuen Folge von "Besser leben" erklärt sie, welche Farben man für ein Bewerbungsgespräch tragen sollte, wie bunte Schrift bei Legasthenie helfen kann – und welche Auswirkungen der Sonderfall Rot auf dem Fußballplatz und auf Tinder hat. (red, 22.6.2023)

