17-jähriger Österreicher wollte mutmaßlich Sturmgewehr in Tschechien besorgen, 14-Jähriger plante angeblich in IS-Gebiet auszureisen

Rund 300.000 Menschen feierten vergangenen Samstag in Wien in ausgelassener Stimmung die Regenbogenparade. Gefahr habe für sie keine bestanden – aber das vor allem dank des beherzten Eingreifens der Behörden, hieß es am darauffolgenden Tag auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz. Dort erklärten Omar Haijawi-Pirchner, Chef der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienste (DSN) sowie der Wiener Polizeipräsident Gerhard Pürstl, dass Anschlagspläne auf den Pride March durchkreuzt worden waren. Drei junge österreichische Staatsbürger seien kurz vor Beginn der Regenbogenparade festgenommen worden, bei einer Hausdurchsuchung habe man Luft- und Schreckschussgewehre sowie Stichwaffen entdeckt.

Über zwei der Tatverdächtigen – einen 14-jährigen und einen 17-jährigen – ist Untersuchungshaft verhängt worden, gegen die Freilassung des dritten, 20-jährigen Beschuldigten, der der Bruder des 17-Jährigen ist, hat die Staatsanwaltschaft Berufung angelegt. Durch die Anträge auf U-Haft sind nun neue Details über die Anschlagsplanung nach außen gedrungen. So soll die entscheidende Kommunikation in einer rund zehn Nutzer starken Telegram-Chatgruppe stattgefunden haben, in der sich Sympathisanten des IS versammelt haben. Konkret: des ISKP, des "Islamischen Staates in der Provinz Khorasan", eines Ablegers der Terrorgruppe, der in Zentral- und Südostasien aktiv ist. Der ISKP bekannte sich etwa zu jenem Anschlag auf den Flughafen Kabul, bei dem rund um die Evakuierung von US-Truppen mehr als 180 Menschen ermordet worden waren.

Die Wiener Pride soll ins Visier von Jihadisten geraten sein Fischer

Waffenkauf in Tschechien geplant

Beide in U-Haft befindliche Tatverdächtige sollen sich als Mitglied des ISKP betätigt haben. Der 17-Jährige habe gegenüber dem ukrainischen IS-Unterstützer "Abu-Hurayra Al-Ukraini" angekündigt, einen Anschlag auf die Pride in Wien tätigen zu wollen. Dafür habe er in Tschechien eine AK47 und ein großes Messer besorgen wollen, wie der STANDARD erfuhr. Angeblich seien er und der 14-jährige Verdächtige auch in das nördliche Nachbarland gereist, aber ohne Waffe zurückgekommen.

Gegen den 17-jährigen soll bereits ein Verfahren geführt worden sein, weil er sich per Whatsapp eine AK-47 besorgen wollte – das sei aber im Februar 2023 eingestellt worden, weil er seien Chats als Scherz dargestellt habe. Pikant an der Sache ist allerdings, dass der österreichische Verfassungsschutz durch Partnerdienste nur wenige Tage später davon erfahren haben soll, dass der junge Mann ein Teil der besagten einschlägigen Chatgruppe sei.

Der 14-jährige Tatverdächtige habe "Al-Ukraini" zugesagt, in IS-Gebiet auszureisen, um zu kämpfen. Außerdem soll er sich Anleitungen zum Bau einer Sprengvorrichtung auf sein Smartphone heruntergeladen haben. Der entscheidende Hinweis auf die mutmaßliche Terrorzelle soll von einem "verlässlichen außereuropäischen Partnerdienst" gekommen sein, der auch die Telefonnummer einer Zielperson übermittelte – diese entpuppte sich als der 14-Jährige. Ein anderes Mitglied der Telegram-Gruppe sei in Belgien wegen Terrorplanung festgenommen worden.

Der Anwalt des jüngsten Verdächtigen, Andreas Schweitzer, hält die Vorwürfe gegen seinen Mandanten für unhaltbar. Aus dem Akt gehe nicht hervor, dass der 14-Jährige etwas mit der Anschlagsplanung zu tun habe. Schweitzer hält die Causa für ein "Politikum", um einen Bundestrojaner durchzusetzen. Staatsschutzchef Omar Haijawi-Pirchner hatte zuletzt auf mehr Befugnisse bei der Überwachung von Gefährdern gedrängt. (Jan Michael Marchart, Fabian Schmid, 21.6.2023)