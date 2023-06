Josef Muchitsch bei der Konferenz der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter am Dienstag in Wien. APA/ROLAND SCHLAGER

Seit Dienstagabend begeht der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) seinen zweitägigen Bundeskongress. Dort wird die Gewerkschaft ihr Programm und ihre Führungsspitze für die kommenden Jahre beschließen. Klar ist jetzt schon, dass der bisherige ÖGB-Chef Wolfgang Katzian am Donnerstag erneut in das Amt gewählt werden wird. Katzian gehört der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) an, die mit Abstand die stärkste Kraft im ÖGB bildet.

Die FSG hat mit dem erfahrenen SPÖ-Abgeordneten Josef Muchitsch seit kurzem einen neuen Vorsitzenden. Im Ö1-"Morgenjournal" am Mittwoch forderte Muchitsch die Rücknahme zahlreicher Reformen, die Bundesregierungen seit 2017 veranlasst haben. Damals sei von Türkis-Blau unter Kanzler Kurz ein "Klassenkampf eröffnet worden" und von Türkis-Grün fortgesetzt worden, sagte Muchitsch. Als Beispiele nannte er die Deregulierung der Arbeitszeiten und den Umbau der Sozialversicherungen, durch den die Arbeitnehmervertreter an Mitbestimmung eingebüßt haben, während die Arbeitgeber mehr Macht bekamen. "Wir wollen das zurückhaben, was wir uns erkämpft haben, das ist mehr als legitim, und das ist kein Klassenkampf", erklärte Muchitsch.

Ungeimpfte "diskriminiert und ausgesperrt"

Den neuen SPÖ-Chef Andreas Babler lobte der sozialdemokratische Gewerkschafter, es gebe einen "Neustart, der unbeschreiblich ist". Muchitsch selbst will sich allerdings nicht als Marxisten bezeichnen, er habe die Schriften von Karl Marx auch nicht gelesen.

Beim Thema Asyl und Migration griff Muchitsch zu durchaus anderen Tönen, als man sie von Babler kennt. "Eine Willkommenskultur ohne Wenn und Aber wird es in Zukunft nicht geben", sagte er im Ö1-Interview. Die ÖVP-geführte Regierung sei in der Verantwortung, hier auf EU-Ebene europäische Lösungen zu verhandeln. Muchitsch sieht es als vorrangig, "jene Menschen in Beschäftigung zu bringen, die sich jetzt schon legal in unserem Land aufhalten".

Eine Aufarbeitung wünscht sich der FSG-Chef zur Corona-Impfpflicht. Das – nie umgesetzte – Gesetz habe die Gesellschaft gespalten, glaubt Muchitsch, der damals als einziger SPÖ-Nationalratsabgeordneter gegen das Gesetz gestimmt hatte. Er lässt rückblickend auch am Ende 2021 verhängten Lockdown für Ungeimpfte kein gutes Haar: Damit habe man Menschen "diskriminiert und ausgesperrt." (ta, 21.6.2023)