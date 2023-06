Cannes/Wien – 26.992 Einreichungen sind beim diesjährigen Cannes Lions International Festival of Creativity ins Rennen gegangen – ein Plus von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr (25.464 Einreichungen). Aus Österreich gab es dieses Jahr wie berichtet 43 Einreichungen, davon schaffte es bisher keine auf eine Shortlist. Am Montag, Dienstag und Mittwoch wurden die ersten Preise vergeben, hier ein Überblick über die Kampagnen, die von der Jury mit einem Grand Prix ausgezeichnet wurden.

Outdoor Lions

59 von 1.938 Einreichungen in der Kategorie "Outdoor" wurden mit Löwentrophäen ausgezeichnet – neun davon mit Gold, 19 mit Silber, 30 mit Bronze. Der Grand Prix ging an "Newspapers Inside The Newspaper Edition" von Impact BBDO Dubai für Annahar Newspaper.

CANNES LIONS 2023 GRAND PRIX PRINT - NEWSPAPERS INSIDE THE NEWSPAPER EDITION

Print & Publishing Lions

Von 814 Einreichungen in der Kategorie "Print & Publishing" wurden 26 prämiert – davon vier mit Gold, sieben mit Silber und 14 mit Bronze. Der Höchstpreis ging auch in dieser Kategorie an "Newspapers Inside The Newspaper Edition" von Impact BBDO Dubai für Annahar Newspaper. Die Arbeit ist eine Hommage an die Meinungsfreiheit im Libanon, sie thematisiert das politische Versagen, das zur Einstellung der Tageszeitung führte.

Radio & Audio Lions

Die Kategorie "Radio & Audio" verzeichnete 715 Einreichungen, wovon 22 mit einem Löwen ausgezeichnet wurden: Sechs erhielten Gold, sieben Silber und elf Bronze. Der Grand Prix ging an die Kampagne "Phone It In" von Colenso BBDO Auckland für die Telekomfirma Skinny in Neuseeland. Die Arbeit forderte die Neuseeländer auf, ihre Vorurteile gegenüber Lebensversicherungen zu überdenken.

Skinny - Phone It In (case study) Radio & Audio Grand Prix at the Cannes Lions 2023

Health & Wellness Lions

1.297 Einreichungen wurden in der Kategorie "Health & Wellness" gezählt. Insgesamt 37 Einreichungen wurden prämiert: Sechs Arbeiten erhielten Gold, 13 Silber und 17 Bronze. Special Auckland sicherte sich den Grand Prix mit "The Last Performance" für Partners Life.

Partners Life - The Last Performance (case study) Health & Wellness Grand Prix Cannes Lions 2023

Pharma Lions

In der Kategorie "Pharma" gab es 354 Einreichungen, 13 wurden prämiert – zwei mit Gold, vier mit Silber und sechs mit einem Bronze-Löwen. Der Hauptpreis ging an "Scrolling Therapy" für Eurofarma von Dentsu Creative Buenos Aires, Dentsu Creative New York und Dentsu Creative Chicago.

Eurofarma - Dentsu Creative - Scrolling Therapy

Entertainment Lions

Die Kategorie "Entertainment" zählte 774 Einreichungen, wovon 28 mit einem Löwen ausgezeichnet wurden: fünf mit Gold, zwölf mit Silber und zehn mit einem Bronze-Löwen. Den Grand Prix sicherte sich Wieden+Kennedy Portland (USA) mit "Clash From The Past" für "Clash of Clans".

Clash of Clans - Clash from the Past (case study) Entertainment Grand Prix at the Cannes Lions 2023

Entertainment Lions for Gaming

Von 609 Einreichungen in der Kategorie "Entertainment Lions for Gaming" wurden 26 prämiert – davon drei mit Gold, sechs mit Silber und 16 mit Bronze. Der Höchstpreis in dieser Kategorie ging ebenfalls an Wieden+Kennedy Portland (USA) für die Dokumentation "Clash From The Past" anlässlich des zehnten Jubiläums des legendären und erfolgreichsten Mobile Games "Clash of Clans".

Entertainment Lions for Music

437 Einreichungen wurden in der Kategorie "Entertainment Lions for Music" gezählt. Insgesamt 18 Einreichungen wurden prämiert: Drei Arbeiten erhielten Gold, fünf Silber und acht Bronze. Ein Grand Prix ging an "Beautiful Life" für Michael Kiwanuka von Smuggler London und Kiwanuka selbst. Ein weiterer Grand Prix wurde an die Apple-Kampagne "The Greatest" verliehen. In einem Kurzfilm zeigt Apple (Kalifornien, USA), wie Menschen die lebensverändernden Bedienungshilfen in Apple-Produkten und -Services nutzen.

Michael Kiwanuka - Beautiful Life (Visualiser)

The Greatest | Apple

Entertainment Lions for Sport

Von 607 Einreichungen in der Kategorie "Entertainment Lions for Sport" wurden 20 prämiert – davon drei mit Gold, sieben mit Silber und neun mit Bronze. Den Grand Prix sichert sich FCB New York (USA) mit "Dreamcaster" für Michelob Ultra. Durch eine neue Technologie wurde es blinden Sportfans ermöglicht, ein Live-Spiel nicht nur zu hören, sondern laut Kampagne auch zu fühlen.

ADV - Michelob Ultra — DREAMCASTER

Design Lions

Die Kategorie "Design” verzeichnete 985 Einreichungen, wovon 34 mit einem Löwen ausgezeichnet wurden: Fünf erhielten Gold, zehn Silber und 18 Bronze. Der Grand Prix geht auf das Konto der USA: McCann New York konnte die Jury mit "ADLaM – an Alphabet to Preserve a Culture" für Microsoft überzeugen.

Can an alphabet preserve a culture?

Digital Craft Lions

In der Kategorie "Digital Craft" langten 661 Einreichungen ein, wovon 20 mit einem Löwen ausgezeichnet wurden: Drei erhielten Gold, sieben Silber und neun Bronze. Den Grand Prix sicherten sich AKQA São Paulo, AKQA Portland und AKQA Melbourne mit "Never Done Evolving Feat Serena" für Nike. Mithilfe von KI und maschinellem Lernen zeigt die Kampagne die Spielentwicklung von Tennisstar Serena Williams.

Nike Never Done Evolving ft Serena Williams

Film Craft Lions

55 von 1.736 Einreichungen in der Kategorie "Film Craft" wurden mit Löwentrophäen ausgezeichnet. Vergeben wurden acht Löwen in Gold, 17 in Silber, 29 in Bronze und ein Grand Prix. Die Höchstauszeichnung ging an "We Cry Together – A Short Film" für pgLANG Los Angeles (USA), ein Musikvideo für Kendrick Lamar und Taylour Paige, das in einem einzigen Take gedreht wurde.

“We Cry Together” - A Short Film (Uncensored)

Industry Craft Lions

Von 965 Einreichungen in der Kategorie "Industry Craft" wurden 28 prämiert – davon sechs mit Gold, acht mit Silber und 13 mit Bronze. Dentsu Inc. Tokyo (JPN) überzeugte mit der Jubiläumskampagne "My Japan Railway’" für JR Group und konnte sich den Grand Prix in dieser Kategorie sichern.

Japan Railway Group - My Japan Railway (case study) Industry Craft Grand Prix at Cannes Lions 2023

Creative B2B Lions

In der Kategorie "Creative B2B" wurden 446 Einreichungen gezählt, wovon 16 mit einem Löwen ausgezeichnet wurden: zwei mit Gold, fünf mit Silber und acht mit einem Bronze-Löwen. Den Grand Prix sicherte sich Almap BBDO São Paulo (Brasilien) mit "Eart4" für B3 Stock Exchange & United Nations Global Compact. Mit ihrer B2B-Strategie erreichte Almap BBDO laut Einreicher rund 20.000 Business Leader und ermutigte sie, in die Zukunft der Erde zu investieren, indem sie ihre Unternehmen an den langfristigen Nachhaltigkeitszielen der UN ausrichten.

CANNES LIONS 2023 CREATIVE B2B GRAND PRIX - EART4

Creative Data Lions

Von 418 Einreichungen in der Kategorie "Creative Data" wurden 15 prämiert – davon zwei mit Gold, fünf mit Silber und sieben mit Bronze. Der Höchstpreis in dieser Kategorie ging an "The Artois Probability" von GUT Buenos Aires (Argentinien) für Stella Artois. Die Kampagne zielte darauf ab, die Präsenz der Marke in der Geschichte der Kunst durch KI zu beweisen. Weil die Geschichte von Stella Artois bis ins Jahr 1366 zurückreicht, spielt die Kampagne mit der Annahme, dass es sich bei dem Bier, das auf historischen Kunstwerken in ganz Europa abgebildet ist, mit großer Wahrscheinlichkeit um ein Stella Artois handeln könnte.

THE ARTOIS PROBABILITY - GUT, Buenos Aires

Direct Lions

1.939 Einreichungen wurden in der Kategorie "Direct" gezählt. Insgesamt 60 wurden prämiert: Zehn Arbeiten erhielten Gold, 19 Silber und 30 Bronze. Den Grand Prix sicherte sich FCB Toronto (Kanada) mit der Adidas-Kampagne "Runner 321", die die Inklusion von Menschen mit Downsyndrom beim Laufsport zum Inhalt hat.

Adidas - Runner 321 (case study) Direct Grand Prix at the Cannes Lions 2023

Media Lions

Von 1.853 Einreichungen in der Kategorie "Media" wurden 60 prämiert – davon zehn mit Gold, 17 mit Silber und 32 mit Bronze. Den Grand Prix nahmen Ogilvy London (UK) und David Madrid (Spanien) für die Dove-Kampagne "#Turnyourback" entgegen. Gemeinsam mit Influencern setzte sich Dove in der Kampagne gegen ein verzerrtes Körperbild ein und startete eine Bewegung gegen den "Bold Glamour"-Filter von Tiktok.

Dove - Turn Your Back (case study) Media Grand Prix at the Cannes Lions 2023

PR Lions

Die Kategorie "PR” verzeichnete 1.600 Einreichungen, wovon 52 mit einem Löwen ausgezeichnet wurden: Acht erhielten Gold, 17 Silber und 26 Bronze. Der Grand Prix geht auf das Konto der USA: GUT Los Angeles (USA) konnte die Jury mit "Self Love Bouquet" für den Lieferdienst Doordash überzeugen. Die Kampagne will weibliche Selbstbefriedigung entstigmatisieren und schlug den Kundinnen an Valentinstag vor, einen Rosenstrauß für sich selbst zu kaufen – inklusive einem Überraschungsspielzeug.

DoorDash - Self-Love Bouquet (case study) PR Grand Prix at the Cannes Lions 2023

Social & Influencer Lions

In der Kategorie "Social & Influencer" wurden 1.462 Arbeiten eingereicht, wovon 49 mit einem Löwen ausgezeichnet wurden: Acht erhielten Gold, 15 Silber und 25 Bronze. Den Grand Prix sicherte sich CHEP Network Sydney (Australien) mit "Flipvertising" für Samsung anlässlich der Markteinführung des neuen Premium-Smartphones.

Samsung - Flipvertising (case study) Social & Influencer Grand Prix at the Cannes Lions 2023

Das diesjährige Cannes Lions Festival findet noch bis Ende der Woche an der französischen Côte d’Azur statt, DER STANDARD berichtet hier über weitere Gewinner. (red, 22.6.2023)