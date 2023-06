Der Papyrus ist in Glasplatten eingeschlossen. Graz/Kernasenko

Es gehe nicht um Sensationen, stellt der Rektor der Grazer Universität, Peter Riedler, zu Beginn der Pressekonferenz klar. Um dann doch mit einer solchen aufzuwarten: Im Archiv der Universität Graz wurde ein ägyptischer Papyrus aus dem dritten Jahrhundert vor Christus entdeckt, der Spuren einer Heftung aufweist. Es könnte sich damit um das bisher älteste Fragment eines gebundenen Buchs in Codexform handeln, vierhundert Jahre älter als der bisher früheste bekannte Fund.

Die Entdeckung gelang der Chefrestauratorin der Universitätsbibliothek, Theresa Zammit Lupi. Am 11. Mai untersuchte sie routinemäßig einen der Papyri im Besitz der Bibliothek. Es ging darum, deren Zustand zu überprüfen, weil sie an einen neuen Ort umgesiedelt werden sollten. Dabei entdeckte Zammit Lupi Reste von Fäden.

Als sie das Objekt, das zwischen Glasscheiben eingeschlossen ist, umdrehte, fand sie verschiedene auffällige Bearbeitungsspuren. In der Mitte des Papyrus ist deutlich ein Falz erkennbar, rechts und links davon sind regelmäßige Einstiche. Außerdem fiel ihr auf, dass eine markante Verfärbung an den Rändern des Papyrus links und rechts symmetrisch ist. Das deutet darauf hin, dass der Schaden entstand, als das Blatt gefaltet war. Fünf Wochen habe man sich Zeit gelassen, um alle Hinweise zu prüfen und sicherzugehen.

Dokument über Bier

Der Text ist in griechischer Sprache verfasst. Er ist im Wesentlichen ein Steuerdokument für Öl und Bier. Später wurde der Papyrus zum Einbalsamieren einer Mumie verwendet. "Der Fund wird den Blick, wie wir auf Fragmente blicken, ändern", zeigte sich Theresa Zammit Lupi überzeugt. Sie studierte Kunstgeschichte an der Universität Malta und Buch- und Papierrestaurierung in Florenz und London. 2009 promovierte sie an der University of the Arts London im Bereich der Restaurierung von Manuskripten. 2017 war sie Forschungsstipendiatin an der Harvard University. Seit 2021 ist sie leitende Restauratorin in den Sondersammlungen der Universitätsbibliothek der Uni Graz.

Dass die Universitätsbibliothek überhaupt ein solches Stück besitzt, liegt daran, dass die Universität Graz zu Beginn des 20. Jahrhunderts Ausgrabungsarbeiten zweier britischer Archäologen im ägyptischen El Hiba finanzierte. Zum Dank sandten Bernhard P. Grenfell und Arthur S. Hunt der Universität 52 Papyrusfragmente. Entdeckt wurde das Fragment 1902, seit 1904 befindet es sich in der Grazer Bibliothek hinter Glas und ist seit einigen Jahren sogar digitalisiert und online über das Webportal der Bibliothek verfügbar.

In der Mitte ist deutlich der Falz zu sehen. Graz/Kernasenko

Datiert wurden sie auf das 3. Jahrhundert vor Christus. Das werde sowohl durch die Art der Bemalung als auch durch die Datierung der Nekropole, in der sie gefunden wurden, gestützt.

Entstehung von Büchern unklar

Wie Codices entstanden sind, sei nicht ganz geklärt, sagt Erich Renhart, wissenschaftlicher Leiter der Sondersammlung der Universitätsbibliothek. "Das ist nicht eindeutig zu beantworten. Wir können davon ausgehen, dass es in der frühen Buchgeschichte erst die Rollenform gegeben hat", sagt Renhart. Danach sei parallel zur Schriftrolle die Buchform entstanden, die im Grunde ein und dasselbe anders organisiere. Rechtecke aus Papyrus oder Pergament seien übereinander statt nebeneinander geheftet worden. "Es könnten Praktikabilitätsgründe gewesen sein", mutmaßt Renhart. Bücher seien leichter lagerbar.

In schriftlichen Quellen gibt es schon aus früherer Zeit Hinweise auf die Bindung von Blättern in Heftform, doch konkrete Funde fehlten.

Auch Reste der zum Heften verwendeten Fäden sind noch sichtbar. Graz/Kernasenko

Ihre erste Emotion sei Schock gewesen, sagt Zammit Lupi. "Erst langsam haben wir es akzeptiert", berichtet sie. Schließlich habe mehr und mehr das Glücksgefühl überwogen. Nun will man andere Forschende ermutigen, ihre eigenen Sammlungen genauer unter die Lupe zu nehmen.

Auf die erste Ankündigung wird nun außerdem eine ausführlichere Prüfung eines internationalen Teams folgen, die Ende des Jahres beginnen soll. (Reinhard Kleindl, 22.6.2023)