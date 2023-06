Die Geschwindigkeit, mit der KI-Tools in den vergangenen Monaten den Alltag erobert haben, ist geradezu atemberaubend. Ob für Text-, Bild- oder auch Videoproduktion: In all diesen Bereichen ändert sich durch auf Maschinenlernen basierende Programme gerade viel. Dass dies nicht nur Begeisterung auslöst, war zu erwarten, immerhin bedroht diese Entwicklung auch viele Jobs oder könnte diese zumindest stark verändern. Insofern kommt eine neue Kontroverse wohl nicht ganz überraschend.

Boykottaufrufe

Der Vorspann der neuen Superheldenserie "Secret Invasion" wurde mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) erstellt. Das bringt Marvel nun nicht nur scharfe Kritik, sondern auch Boykottaufrufe ein. Dabei kommt die Kritik sogar von Personen, die an der visuellen Gestaltung der Serie mitgearbeitet haben.

So tweetete mit Jeff Simpson etwa ein Konzeptkünstler, der direkt an "Secret Invasion" beteiligt war, dass er "am Boden zerstört" sei. Die Nutzung von KI für solche Aufgaben halte er nicht nur für unethisch und gefährlich, sie sei einzig dazu geeignet, die Karriere von Künstlerinnen und Künstlern zu zerstören.

Kritik

Dass das Intro mithilfe von KI erstellt wurde, hatte zuvor Regisseur Ali Selim selbst bestätigt. Als Anlass dafür verwies er auf inhaltliche Gründe: Immerhin gehe es in der Serie um die formwandelnden Skrulls, da biete sich so ein Verfahren an. Kritikern fällt dazu hingegen eine andere Perspektive ein: Die Serie handelt buchstäblich vom Ersetzen von Menschen, ausgerechnet da dann KI-Tools einzusetzen sei peinlich, heißt es in einem oft geteilten Tweet. Auch dass Selim selbst betonte, dass er keine Ahnung habe, wie so etwas funktioniere, kam bei Kritikern nicht gut an.

Ein Bruch

Klar ist aber, dass die Serie damit neues Terrain betritt. So wird in der Film- und Serienbranche zwar schon bisher – etwa zur Verjüngung von Charakteren – künstliche Intelligenz eingesetzt, bei "Secret Invasion" wurde aber erstmals eine komplette Sequenz damit erstellt. Verantwortlich dafür zeichnet die Spezialeffektfirma Method Studios, welche Tools konkret verwendet wurden, verrät man nicht.

Der Vorspann für die Marvel-Serie "Secret Invasion" sorgt für Aufregung. Marvel

Beobachter gehen aber davon aus, dass nicht mehr ganz aktuelle, im Vergleich zum aktuellen Stand der Technik recht simple Programme wie Vqgan+Clip zum Einsatz kamen und das Ergebnis dann noch einmal nachbearbeitet wurde. Das ist angesichts der langen Produktionszeit einer Serie auch zu erwarten, immerhin ist "nicht mehr ganz aktuell" angesichts der rasanten Entwicklung kein allzu langer Zeitraum. Selbst Programme aus dem Vorjahr wirken schnell veraltet.

Widerspruch

Den Vorwurf, dass damit Arbeitsplätze vernichtet werden, will die zuständige Firma übrigens nicht auf sich sitzen lassen. In einer Stellungnahme gegenüber "Hollywood Reporter" betont Method Studios, dass an der Erstellung des Vorspanns sehr wohl Menschen beteiligt gewesen seien, immerhin müssten solche Tools auch gesteuert werden. Es seien dadurch jedenfalls keinerlei Jobs gestrichen worden, KI hält man einfach nur für ein weiteres Tool unter vielen im eigenen Geschäft. (apo, 23.06.2023)