In dieser Woche soll es um ein Kleidungsstück gehen, das nur wenige Quadratzentimeter misst. Möglicherweise wurde es deshalb in dieser Kolumne viel zu lange vernachlässigt. Aber es gibt natürlich weitere Gründe dafür, dass die knappen Hosen weitgehend von den luftigen Shorts verdrängt wurden. Die Speedo, in den Achtzigerjahren ein Verkaufsschlager des gleichnamigen australischen Unternehmens und heute Synonym für die kleinste Hose im Badebecken, litt nämlich lange genug unter ihrem Image. Speedos, so hieß es, trugen Goldkettchenträger, die sich von der Zehe bis zum Ohrläppchen mit Selbstbräuner einschmierten, Schwimmer und natürlich Männer wie Arnold Schwarzenegger, die von Berufs wegen ihre Körper in Szene setzten.

Das lassen uns zumindest viele Archivbilder glauben. Die Wahrheit ist: Nicht nur sonnengeküsste Muskelpakete trugen damals das kleine, kneifende Stückchen Lycra, sondern auch alle anderen. Aus heutiger Perspektive kann man eigentlich nur sagen: Ja, wieso auch nicht? Jeder Körper sollte sich in eine kleine Badehose quetschen dürfen.

Hemd und Hose von Etro. IMAGO/ZUMA Wire

Wie das aussehen kann, führte Designer Kean Etro mit seiner Sommerkollektion 2023 vor: Der Italiener zeigte knappe Badehosen, wie sie Schwarzenegger vor einigen Jahren möglicherweise getragen hätte. Allerdings so, wie sie der steirische Bodybuilder niemals kombiniert hätte: Die Säume eines sommerlichen Hemds wurden in die kleine Hose gestopft. Der Sohn des Firmengründers Gimmo Etro bewies mit seinem Styling Humor. Und führte vor, dass die Speedo-Träger von heute ebenfalls gut damit beraten wären, die Sache ähnlich locker anzugehen.

Denn: Wer eine Speedo trägt, muss mit Aufmerksamkeit rechnen. Das erfuhr auch Schauspieler David Duchovny alias Fox Mulder, als er Mitte der 1990er-Jahre in "Akte X" einen Auftritt in einer ferrariroten kleinen Badehose hinlegte. Fans der der US-Mysteryserie wissen natürlich: Dabei handelte es sich um ein Exemplar aus dem Kleiderkasten Duchovnys. Und bei der Entscheidung für die Mikrobadehose um seine eigene. Der Mann wusste, welche Kleidungsstücke Wellen schlagen. Und das bis heute. Für die Netflix-Serie "The Chair" streifte Duchovny die Speedo also noch einmal über, die Reaktionen ließen nicht auf sich warten.

Die junge Generation wurde übrigens auch schon angesteckt. Auf Tiktok jedenfalls ist die Mikrobadehose keine Ausnahmeerscheinung mehr. (Anne Feldkamp, 27.6.2023)