Wo habt ihr euch kennengelernt?

Christian: Wir waren im Pub ums Eck zu einem Geburtstag eingeladen. Da haben wir getanzt.

Astrid: Nee, so war das nicht. Er kam die Treppe runter, und ich hab ihn entdeckt.

Christian: Und dann?

Astrid: Hat uns eine gemeinsame Freundin einander vorgestellt. Als sie gegangen ist, hat er nichts mehr gesagt. Also musste ich reden.

Christian: Wisst ihr, was das Erste war, was sie mich gefragt hat? Ob ich noch Kinder will!

Astrid: Und ob er verheiratet ist.

Astrid und Christian im Wiener Votivpark an einem Mittwoch. Stefan Joham

Was ist die beste Eigenschaft am anderen?

Christian: Bei ihr ist immer etwas los, und es gibt ständig eine Überraschung.



Astrid: Dafür erdet er mich. Ich bin eine Flattermaus. Er ist konstant – das tut mir gut.

Und was nervt euch aneinander?

Astrid: Dieselben Eigenschaften. Ihn nervt, dass ich ständig unterwegs bin und permanent etwas machen muss. Mich nervt dann logischerweise, dass er oft ein wenig bremst. Genau das ist aber auch das Gute an unserer Beziehung.

VIDEO: Astrid und Christian im Interview

DER STANDARD

Welche Geschenke macht ihr einander?

Christian: Unsere Beständigkeit.



Astrid: Ich finde unsere Reisen aber auch ganz gut. Wie jene nach Rhodos zum Windsurfen.

Welche Hobbys teilt ihr euch?



Astrid: Den Wassersport. Ich mach das schon lange und konnte Christian zum Wiedereinstieg motivieren. Auch Ski fahren. Zudem fangen wir gerade an, gemeinsam ins Fitnessstudio zu gehen.



Christian: Ich tu sportlich, und sie ist es wirklich.

Seid ihr eifersüchtig?

Astrid: Ich sehr! Aber mit ihm kann ich gut daran arbeiten, weil ich es aussprechen darf.



Christian: Bei mir ist das nicht so ein Thema. Das heißt aber nicht, dass ich sie nicht liebe.

Ein Satz, der eure Beziehung beschreibt?

Christian: Fortlaufend und ohne Ende.



Astrid: Beständigkeit ist ein wichtiges Wort. (Sascha Aumüller, 13.7.2023)