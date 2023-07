Sie war kein Geschenk. Ich habe mir die Zwitscherbox selbst gekauft. Billig war sie nicht. Teuer auch nicht. Sie kostete rund 50 Euro. Aber wer weiß schon, was ein angemessener Preis für eine Zwitscherbox sein soll?

Ein Bewegungsmelder aktiviert den Gesang von Amseln in der Zwitscherbox. Relaxound GmbH

Das Ding sah mich aus dem Schaufenster eines Geschäfts für gehobenen Schnickschnack an. Die Rede ist von japanischen Weinkühlern, ledernen Tragehilfen für Bierflaschen und vielen Dingen mehr, die man im Prinzip nicht braucht, die aber durchaus hübsch anzusehen sind. Wie die Zwitscherbox.

Es handelt sich um eine Art schmales Häuschen in reduziertem Design von Relaxound. 14,5 Zentimeter hoch, 3,4 tief. Ihre Frontseite erscheint in hölzerner Optik, aus 16 kleinen Löchlein tönt das Zwitschern einer Amsel. Wenn man nah genug an dem Ding vorbeigeht, löst ein Sensor den Vogelgesang aus. Angeblich sind Originalaufnahmen aus dem Schwarzwald zu hören. Das Gepiepe soll an "Morgenerwachen" oder einen "Waldspaziergang" erinnern, wie man im Internet nachlesen kann. Gefüttert wird der Vogel mit drei Batterien.

Genau genommen war das Häuschen doch ein Geschenk. Allerdings für Herrn Karl. So heißt die in unserem Haushalt lebende bzw. fressende und schlafende Katze, ein Erbstück und in die Jahre gekommenes Prachtexemplar einer norwegischen Waldkatze. Ein richtiger Pracker. Immer wieder überkommt uns Mitleid, weil es ihm als Wohnungskatze nicht erlaubt ist, Mäuse zu fangen, in der Wiese zu dösen oder auf einem hohen Ast sitzend die rettende Feuerwehr abzuwarten. Deshalb also die Zwitscherbox. Einen Versuch war es wert.

Alarmanlage

Nur: Herr Karl schaute das Ding nicht einmal mit seinem felligen Popo an. Es war ihm schnurrzegal. Er würdigte sie doch keines Blickes, keines Schnupperns. Selbst bei voller Lautstärke. Vielleicht wäre er auf den Gesang einer Nachtigall angesprungen. Oder auf das Fiepen einer Maus. Eventuell hätte ich sie in Rot kaufen sollen. Oder Schinkenrosa. Umtauschen stellte keine Option dar. Weder benötige ich einen handgefertigten, ungeölten Schuhlöffel noch ein "Chianti Bag". Also war sie gekommen, um zu bleiben.

Eine Zeitlang empfand ich es sogar als alltägliche Heiterkeit, beim Nachhausekommen von dem Vogel aus dem Schwarzwald empfangen zu werden. Oder waren es mehrere, die da sangen? Ist gar nicht so leicht zu beantworten.

Mittlerweile hat meine Mutter eine Zwitscherbox als Geschenk von mir bekommen. Auch Freunde und bestimmt ebenso Freunde von Freunden. Man hätte freilich auch die eigene weiterschenken können, aber irgendwie stellte es sich dann doch als ganz nett heraus, dass es zwitscherte am Stillen Örtchen, wo die Box schon bald gelandet war. Mal sehen, ob die Batterien gewechselt werden, wenn der Amsel das Zwitschern vergangen sein wird. Vielleicht hilft das Ding auch gegen Einbrecher. Sollten diese ein dringendes Bedürfnis verspüren.

Für Herrn Karl wurde eine Alternative gefunden. Er liebt es, auf dem iPad Cat-TV zu schauen. Gibt's in Hülle und Fülle auf Youtube. Momentan haben es ihm besonders Spechte angetan, die auf einen hohlen Baumstamm trommeln. (Michael Hausenblas, 2.7.2023)

