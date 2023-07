Amerigo Gazaway produziert aufregende musikalische Symbiosen aus Alben schwarzer Musikerinnen und Musiker.

Die Welt ist nicht schwarz oder weiß. Das meiste spielt sich dazwischen ab, in den Grautönen. Das zu memorieren tut nicht nur Leuten gut, die nur noch zwischen "Likes" und "Hatern" unterscheiden – das hat sich seinerzeit auch Brian Burton gedacht.

Im Jahr 2004 veröffentlichte der New Yorker Musikproduzent das fast legal zustande gekommene The Grey Album. Es war das eine aufsehenerregende Mischung aus dem namenlosen weißen Album der Beatles aus dem Jahr 1968 und dem Black Album von Jay-Z von 2004.

Die Frechheit brachte dem als Danger Mouse arbeitendem Nerd jede Menge Aufmerksamkeit, eine Karriere als Produzent und den einen oder anderen Anwaltsbrief ein, wegen Verstößen gegen das Copyright. Gerade der Beatles-Katalog gilt als weitgehend unantastbar.

Dennoch war eine Idee geboren worden. Spannende Alben oder Künstler im Hip-Hop-Fach zu mixen gehört gewissermaßen zur DNA des Genres. Dort wurde früh und heftig aus den Werken anderer Musikerinnen und Musiker gesampelt.

B. B. King und Bubba Sparxxx

Der aus der Country-Metropole Nashville stammenden Amerigo Gazaway adaptierte die Idee von Danger Mouse ein paar Jahre später und schuf ein mittlerweile zur Albumserie gewachsenes Gesamtwerk, das sich diesem Mix zweier Künstler oder mehr verschrieben hat. Eben wurde sein 2011 erstmals ins Netz gestelltes Album Fela Soul neu aufgelegt – auf Vinyl. Es ist ein Werk, auf dem der heute 37-Jährige die Musik der Hip-Hopper De La Soul mit der des Afrobeat-Stars Fela Kuti mixt: zu Fela Soul.

Amerigo Gazaway und sein Album "Fela Soul".

Dem folgten in den letzten zwölf Jahren Mixes wie B.B. & The Underground Kingz: The Trill Is Gone (sic!). Darauf treffen sich der Blueser B. B. King mit Hip-Hoppern wie Bubba Sparrx, mit Samples von Outkast oder Eric Clapton.

Lob von Marvin Gayes Witwe

Erstaunlicherweise lässt man Gazaway gewähren. Immerhin hat er erheblichen Erfolg damit. Vornehmlich mit Streams, bei denen seine Veröffentlichungen nicht selten die obersten Charts-Platzierungen in diversen Rankings erzielen. Sein Track You Are Undeniable, ein Mix aus Marvin Gaye und dem Rapper Mos Def, fand sogar in einer Apple-Werbung Einsatz; und selbst Gayes Witwe zeigte sich angetan. Selbstverständlich ist das nicht. Denn die Rechteklärung von Samples kann ein Hund sein.

Mos Def & Marvin Gaye You Are Undeniable Amerigo Remix



Die Hip-Hop-Gruppe De La Soul musste viele Jahre darauf warten, um ihre Musik ihren Fans auf den gängigen Streamingplattformen anbieten zu können. Heuer war es endlich so weit. Zwar zählt das Frühwerk der New Yorker zu den größten Schätzen des Genres, doch eine Unzahl an nicht geklärten Samples verhinderte es, die Musik legal anbieten zu können.

Der damalige Produzent der Crew, Paul Huston alias Prince Paul, pflegte eine Unzahl von Soundschnipseln für die Stücke der Gruppe zu verwenden. Viele davon konnten nie restlos geklärt werden. Doch schon 1991 wurde die Gruppe von der Band The Turtles auf eine Million Dollar geklagt, der Streit später außergerichtlich um eine nie genannte Summe beigelegt. Damit war klar, da ist Feuer am Dach. Ungeklärte Samples können manchen die Karriere kosten, die Veröffentlichung von ganzen Alben verhindern.

UGK & B.B. King - The Trill Is Gone feat. Mr. 3-2 & Ronnie Spencer (Prod. Amerigo Gazaway)



Erst nachdem der De-La-Soul-Katalog von Reservoir Media akquiriert worden war, nahm sich jemand der Sache an: Deborah Mannis-Gardner. Sie klärte in den letzten Jahren alle Samples. Wenn das nicht möglich war, wurden die Originale ediert. Nur so war es möglich, De La Soul im Streaminghandel zugänglich zu machen – ein später und wirtschaftlich bedeutender Erfolg für die Band.

Lauryn Hill und Nina Simone

Davon scheinbar unbeeindruckt werkt Amerigo Gazaway an seinen Alben. Auf J. B. & The Soul Mates vermengte er James Brown mit Tracks und Raps von Acts wie Jeru The Damaja oder The Notorious B.I.G. Für A Common Wonder schloss er Stevie Wonder und den Rapper Common kurz. Auf dem Album Bizarre Tribe tut er dasselbe mit den Westcoast-Rappern Pharcyde und den Eastcoastern von A Tribe Called Quest.

Nina Simone & Lauryn Hill - Feeling Good (Prod. Amerigo Gazaway)



Die Auswahl bedingt die Ergebnisse. Gazaway produziert eingängige Mixe auf Basis von hochwertigem Ausgangsmaterial. Da könnte immer noch einiges schiefgehen, doch Gazaway hat Erfahrung und Geschmack, verschränkt nur das Beste mit dem Besten. Das gipfelt im Album The Miseducation of Eunice Waymon. So wie er darauf Lauryn Hill mit dem Werk der unbeschreiblichen Eunice Waymon alias Nina Simone kreuzt – ein Traum.

Beziehbar sind die Alben von Amerigo Gazaway hierzulande etwa im Plattenladen Market, 1070 Wien, Zieglergasse 40 / Ecke Westbahnstraße. (Karl Fluch, 4.7.2023)