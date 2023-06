WISSEN: Wo es digitales Zentralbankgeld bereits gibt

Weltweit erwägen Staaten und Zentralbanken die Einführung von CBDC. Die fortgeschrittensten Pilotprojekte laufen – allesamt seit dem Jahr 2021 – in China ("digitaler Renminbi") , Nigeria ("E-Naira") und auf den Bahamas ("Sand Dollar").

·Die Gemeinsamkeiten: Bei all diesen CBDC gibt es Obergrenzen, damit nicht zu viel Geld von den privaten Banken zur Zentralbank fließt. Außerdem bringt CBDC-Geld keine Zinsen. Alle Transaktionen sind gratis.

·Die Probleme: Besonders gut laufen die drei Projekte nicht. Die Anzahl von Transaktionen in digitalem Zentralbankgeld hält sich ebenso in Grenzen wie das allgemeine Interesse. Offenbar verstehen viele Menschen (noch) nicht, was der Zweck all dessen sein soll. (joge)

