Während Barbies Abwesenheit bietet Ken ein Zimmer in ihrem kultigen Malibu-Traumhaus auf Airbnb an

Bisher drehte sich alles immer um Barbie, Ken spielte nur eine Nebenrolle. Aber diesen Sommer darf sich Ken als Gastgeber versuchen. Während die beliebte Puppe mit "Barbie" ihr Realfilm-Debüt feiert, überreicht er die Schlüssel und lädt zu einer Übernachtung in einem Zimmer in der renovierten, direkt am Meer gelegenen Villa im sonnigen Malibu ein, das nun auf Airbnb angeboten wird.

Ein Traum in Pink: Barbies Villa in Malibu. Airbnb

Ken habe einen Teil von Barbies Malibu-Traumhaus umgestaltet, heißt es in einer Aussendung der Vermietungsplattform, und mit allem ausgestattet, was er liebt. Nur eines durfte Ken nicht antasten: Barbies charakteristisches Pink im lebensgroßen, von Spielzeug inspirierten Zuhause ist weiterhin omnipräsent.

Eine Outdoor-Discotanzfläche gibt es auch. Airbnb

Fans können Kens Schlafzimmer im Malibu-Traumhaus für zwei individuelle Aufenthalte am 21. und 22. Juli 2023 für jeweils bis zu zwei Gäste buchen. Beide Aufenthalte sind kostenlos – weil Ken einfach keinen Preis für Barbies Malibu-Traumhaus festlegen konnte, lässt Airbnb wissen. Schließlich sei Ken eher der Strand- und nicht der Zahlentyp.

Der Blick aufs Meer ist inkludiert, falls die Augen sich mal von der pinken Reizüberflutung erholen müssen. Airbnb

Während ihres Aufenthalts im Traumhaus haben Gäste die Möglichkeit, "in Technicolor zu leben, und können Kens Garderobe durchstöbern, um das perfekte Strandoutfit zu finden, auf Kens Outdoor-Discotanzfläche ein oder zwei Line-Dances lernen oder beim Sonnenuntergang auf Kens Gitarre spielen, die anderen Gäste zu einem 'Strandwettbewerb' herausfordern, mit viel Sonnenbaden und Entspannen am Infinity-Pool, und ein Stück des 'Kendom' mit nach Hause nehmen, mit einem eigenen Satz von gelb- und pinkfarbenen Impala-Rollschuhen und Surfbrettern", verspricht die Plattform. Interessenten können ab dem 17. Juli um 19 Uhr MESZ unter airbnb.com/kendreamhouse Kens Zimmer in Barbies Malibu-Traumhaus buchen. (red, 30.6.2023)