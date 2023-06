Im Gastblog erzählt Harald Havas von neuesten internationalen Entwicklungen zum Ufo-Thema und geht auf Argumente von Skeptikern und Skeptikerinnen ein.

Während das US-Parlament gerade ein neues Gesetz erlässt, das alle an Forschungen von außerirdischen Objekten Beteiligte ultimativ verpflichtet, diese Tätigkeiten dem Gesetzgeber innerhalb von sechs Monaten zu melden, kämpfen bei uns noch viele darum, im Ufo-Phänomen mehr zu sehen als Lichterscheinungen und Einbildung. Hier ein aktueller Überblick zu den neuesten Ereignissen sowie eine Diskussion gängiger skeptischer Argumente.

Bis zu welchem Grad gibt es Austausch mit dem Weltall? Laut einem Whistleblower werden von den USA sogar Ufo-Reste gehortet, wodurch diese Frage wieder präsenter wurde. Foto: Getty Images

Überdeutliche Worte

Im gerade beschlossenen Intelligence Authorization Act (IAA, Seite 2103) für das Geschäftsjahr 2024 des US-Senats ist wörtlich zu lesen:

Any person currently or formerly under contract with the Federal Government that has in their possession material or information provided by or derived from the Federal Government relating to unidentified anomalous phenomena that formerly or currently is protected by any form of special access or restricted access [has to] notify the director of the All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) within 60 days of enactment, and to provide within 180 days (six months) a comprehensive list of all non-earth origin or exotic unidentified anomalous phenomena material [and to make it available to the AARO director for] assessment, analysis, and inspection. (Jede Person, die derzeit oder früher unter Vertrag mit der Bundesregierung steht und in ihrem Besitz Material oder Informationen hat, die von der Bundesregierung bereitgestellt oder von ihr abgezweigt wurden und sich auf nicht identifizierte anomale Phänomene beziehen, die früher oder derzeit durch irgendeine Form von Sonderzugang oder eingeschränktem Zugang geschützt ist [, ist verpflichtet] den Direktor des All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) innerhalb von 60 Tagen nach Inkrafttreten zu benachrichtigen und innerhalb von 180 Tagen (sechs Monaten) eine umfassende Liste jeglichen Materials nicht-irdischen Ursprungs oder [stammend von] exotischen nicht-identifizierten anomalen Phänomenen vorzulegen [und es dem AARO-Direktor zur Bewertung, Analyse und Inspektion [zur Verfügung zu stellen].)

An einer anderen Stelle wird präzisiert, dass damit sämtliche Aktivitäten im Zusammenhang mit "reverse engineering" fallen, darunter Arbeiten an "jedem Luft- und Raumfahrzeug [oder Teilen oder Komponenten solcher Fahrzeuge], die andere Antriebstechnologien als chemische Treibstoffe, Solarenergie und elektrischen Ionenschub verwenden". ("Any aerospace craft [or pieces and components of such craft] that uses propulsion technology other than chemical propellants, solar power, and electric ion thrust.")

Auszug aus dem Gesetzestext. Foto: Harald Havas

Die US-Gesetzgeber definieren UAPs dabei folgendermaßen (Public Law 117-263, 23. Dezember 2022):

(8)UNIDENTIFIZIERTE ANORMALE PHÄNOMEN.

Der Begriff "unidentifizierte anomale Phänomene" bedeutet

(A) in der Luft befindliche Objekte, die nicht sofort identifizierbar sind;

(B) transmediale Objekte oder Geräte; und

(C) untergetauchte Gegenstände oder Geräte, die nicht sofort identifizierbar sind und deren Verhalten oder Leistungsmerkmale darauf hindeuten, dass die Gegenstände oder Geräte mit den in Unterabsatz (A) beschriebenen Gegenständen in Zusammenhang stehen könnten.

Transmediale Objekte werden ebenfalls definiert:

(7) TRANSMEDIALE GEGENSTÄNDE ODER GERÄTE.

Der Begriff "transmediale Objekte oder Geräte" bezeichnet Objekte oder Geräte, die

(A) beobachtete Übergänge zwischen dem Weltraum und der Atmosphäre

oder zwischen der Atmosphäre und Gewässern; und

(B) nicht sofort identifizierbar [sind].

Ein umfassender Artikel zu dem Gesetz mit vielen relevanten Links findet sich hier, der Originaltext ist hier abrufbar. Das Gesetz wurde sowohl von demokratischen als auch republikanischen Mitgliedern eingebracht und wird in beiden Häusern des Parlaments überparteilich vorangetrieben.

Reaktion auf jüngste Ereignisse

Diese Gesetzgebung, die bis Ende des Jahres den Weg durch die Institutionen machen und Anfang 2024 in Kraft treten wird, ist eine unmittelbare Auswirkung der im letzten Blog behandelten exklusiven Behauptungen des hochrangigen Militärs und Geheimdienstlers David Grusch. Grusch, gegen dessen Person bisher nichts Untadeliges gefunden wurde, hatte aus zweiter Hand berichtet, was ihm gelegentlich in der Presse und in Diskussionen vorgeworfen wurde. Inzwischen wurden und werden seine Aussagen jedoch durch viele andere direkt an den Programmen beteiligten Whistleblower bestätigt. Wenn vorerst auch "nur" vor dem Kongress und anonym gegenüber Journalisten. So berichtete der angesehene Journalist Michael Shellenberger von vertraulichen Informationen aus erster Hand, die von zwölf bis 15 Flugobjekten nicht menschlichen Ursprung sprechen, die im Besitz des US-Militärs wären.

Noch bedeutsamer sind die Aussagen des amerikanischen Senators Marco Rubio in einem aufsehenerregenden Interview des Fernsehsender News Nation (der auch das Interview mit Grusch brachte), in dem er erklärte, in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender des Geheimdienstausschusses des Senats eine Vielzahl von weiteren Aussagen von Personen gehört zu haben, die nicht nur über geborgenes Material und Fahrzeuge Bescheid wüssten, sondern in den Programmen an der Erforschung dieser exotischen Objekte beteiligt gewesen wären! Anhörungen, sowohl weitere geheime als auch öffentliche, wären in Vorbereitung. Ebenso explosiv war seine Aussage, dass er diese Personen nicht nenne, um sie zu schützen, da sie nicht nur begründete Furcht um ihre noch immer eingenommenen Positionen in Regierung und Vertragsunternehmen hätten, sondern durchaus auch um Leib und Leben. Man mag von Marco Rubio halten, was man will, aber eine öffentliche Aussage eines Senators dieser Art ist nicht nichts.

Rubio: Recent UFO whistleblower isn't the only one | Banfield

Sen. Marco Rubio, F-Fla., tells NewsNation exclusively that “other” whistleblowers beside David Grusch, with firsthand knowledge of government operations, have also come forward with similar UFO claims. Watch #Banfield: https://www.newsnationnow.com/joinus O NewsNation

Weitere Enthüllungen zu erwarten?

In einem weiteren aktuellen Podcast-Auftritt bestätigt der Abgeordnete des Repräsentantenhauses Michael Gallagher diese Aussagen ebenfalls und legt einen Fahrplan für das Gesetz und dessen mögliche Auswirkungen vor. Im Wesentlichen beinhaltet das Gesetz neben der oben zitierten Aufforderung auch eine Amnestie für alle Vertragsunternehmen und deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die an solchen bisher geheimen und – weil nicht unter Aufsicht des Parlaments stehenden – illegalen Forschungen beteiligt waren und sind. Beim Nicht-Erfüllen der Forderungen des Gesetzes drohen unter anderem der Entzug von Aufträgen und Förderungen durch die US-Regierung für alle Bereiche. Für andere strafrechtlich relevante Daten wie Einschüchterung, Bedrohung bis hin zu körperlicher Gewalt und Mord wird in dem Text keine Amnestie ausgesprochen.

Tatsache ist, wenn den Geheimdienstausschüssen nicht sehr konkrete Aussagen oder sogar Beweise vorlägen, würden sie kaum einen derart expliziten und maßgeschneiderten Gesetzestext verfassen. Die Vorgänge rund um die Aussagen von Grusch verdichten sich also enorm und es ist in den nächsten Wochen mit neuen Enthüllungen und vielleicht auch neuen öffentlichen Interviews anderer Beteiligter zu rechnen.

In other News: Avi Loeb und der interstellare Meteor

Auch in anderen Bereichen von Politik, Wissenschaft und Forschung im Umfeld UAP tut sich derzeit einiges. Etwa die Fundstücke einer Expedition, die derzeit unter der Führung des Astrophysikers Avi Loeb stattfindet. Er forscht in den Tiefen des Ozeans vor den Philippinen an der Absturzstelle eines eindeutig interstellaren, also nicht aus unserem Sonnensystem stammenden Objektes namens IM1. Vermutlich ein Meteor, aber, wie er selbst auch nicht müde wird zu betonen, möglicherweise auch ein extraterrestrisches künstliches Objekt. Erste Ergebnisse lassen beide Interpretationen zu. So wurden an der errechneten Absturzstelle bereits mehrere Dutzend Metall-Kügelchen ("Sphäroiden") gefunden, die durch den Feuerball von Meteoriten beim Eintritt in unsere Atmosphäre entstehen und dann herabregnen. Ihre Zusammensetzung ist nach ersten Analysen zumindest ungewöhnlich. Mehr dazu im Live-Blog von Avi Loeb und vermutlich in einem zukünftigen Artikel hier.

"Aliens sind zu 100 Prozent bereits da"

Beinahe untergegangen aufgrund all der anderen Meldungen ist die Aussage von Stanford Universitätsprofessors Garry Nolan, der neben seinen bahnbrechenden Forschungen zum Thema Krebs und Immunologie (siehe diesen "Out there"-Blog), durch die Untersuchung exotischer Materialien, die möglicherweise außerirdischen Ursprung sind, bekannt wurden. Bei der großen Salt-Konferenz in Manhattan vom 16.bis 18. Mai erklärte er im Rahmen eines Bühnengesprächs, dass er überzeugt davon sei, dass die US-Regierung oder ihre Vertragspartner solches exotisches Material besäßen, daran forschten und dass Aliens (wenn auch nicht notwendigerweise Außerirdische, dazu gleich) schon seit langem auf der Erde tätig wären und auch heute seien. Auf die Frage nach einer Wahrscheinlichkeit dafür gab Professor Nolan "100 Prozent" an. Eine Aussage, die noch vor den Interviews mit David Grusch weite Kreise zog.

"100%" Aliens Have Already Arrived -Dr. Garry Nolan | SALT iConnections New York

Aliens arrived a long time ago... and they're still here. Dr. Garry Nolan of the Stanford University School of Medicine joined Alex Klokus to discuss his extensive research on the history of UFOs and signs of extraterrestrial life on earth. Dr. Nolan lays out SALT

Q&A für Skeptiker und Skeptikerinnen

Die Aufgabe dieser Blogserie besteht nicht darin, sensationelle und schwer überprüfbare Einzelmeldungen über gelandete Untertassen oder Entführungen oder Ähnliches zu verbreiten. Die gewählte Aufgabe ist vielmehr, den Wandel, das Ufo-Phänomen ernst zu nehmen, in Wissenschaft und Politik zu dokumentieren, der von ein paar Jahren eingesetzt hat und jetzt Fahrt aufnimmt. Zu diesem Zweck wird in dieser Serie nur über nachprüfbare Fakten (Anhörungen, offizielle Dokumente, Forschende) berichtet.

Dennoch gibt es insbesondere in den Kommentaren viele Skeptiker und Skeptikerinnen, die schon die pure Existenz des Phänomens abstreiten oder alles für leicht erklärbar halten und insbesondere einen Wahrheitsgehalt von Aussagen von Whistleblowern wie David Grusch für absolut undenkbar ansehen.

Dazu nun eine kleine Frage-und-Antwort-Runde, wobei der (auch wenn das kaum jemand glauben will, durchaus skeptische) Autor dieser Zeilen keineswegs immer auf der Seite der Antworten steht, sondern nur ihre Denkmöglichkeit darstellen möchte.

"Ufos? Ich glaube nicht an Außerirdische"

Diese Vermengung findet bei nicht mit der Materie Vertrauten fast zwangsläufig statt. Jedoch, wer von Ufos oder UAPs spricht, spricht nicht automatisch von Außerirdischen. Man spricht vielmehr von bisher nicht erklärten Sichtungen und Phänomenen, denen nur gemein ist, dass sie eben noch nicht erklärt sind. Abgesehen von banalen Erklärungen könnten die Phänomene auch unter anderem folgendes darstellen:

Unbekannte Wetterphänomene (bis vor kurzem galten inzwischen bestätigte Kugelblitze und "Blaue Kobolde", also Blitze, die über den Wolken ins Weltall schießen, in der Wissenschaft als Mythos)

Unbekannte physikalische Phänomene (inklusive unbekannte optische Phänomene)

Unbekannte biologische Phänomene

Unbekannte von Menschen verursachte Phänomene (etwa Auswirkungen irdischer Technologie an anderen Stellen) etc.

Dazu kommen nicht-außerirdische Möglichkeiten für nicht-menschliche Intelligenz. Nämlich:

"Wenn sie nicht aus dem Weltall kommen, woher dann?"

Derzeit werden folgende alternative Möglichkeiten zu einem außerirdischen Ursprung theoretischer "Besucher" diskutiert:

andere räumliche, höhere Dimensionen

andere zeitliche Dimensionen (Zeitreisende)

Ursprung aus Parallel-Universen

irdische, uns unbekannte Zivilisationen, die unter der Erde oder tief im Meer leben

Für vieles davon gibt es in der Forschung tatsächlich Hinweise, aber von Beweisen sind wir noch weit entfernt.

"Aber die Lichtgeschwindigkeit!"

Noch kurz zur außerirdischen Hypothese. Eines der Hauptargumente gegen den Besuch von ETs auf der Erde sind die unfassbaren Distanzen zwischen Sternen und Planeten. Die Unmöglichkeit der Überschreitung der Lichtgeschwindigkeit wird dabei gerne ins Feld geführt. Es gibt aber zahlreiche Ideen, wie diese physikalische Barriere überwunden werden könnte:

Generationenschiffe, also Raumschiffe mit Besatzungen, die ihren Auftrag über mehrere Generationen fortführen

Schläferschiffe, also Raumschiffe deren Besatzungen im künstlichen Tiefschlaf sind und erst bei der Ankunft wieder geweckt werden

Sonden ohne lebendige Besatzung, etwa KI-gesteuert

Sich selbst reproduzieren Sonden, solche könnten mit der Zeit große Teile einer Galaxie durchqueren und erforschen ("Von-Neumann-Sonde")

Umgehung der Lichtgeschwindigkeit durch uns noch nicht bekannte Technik oder Physik, etwa Warp-Blasen

Letzteres erfordert nur den offenen Geist. Vor der Erforschung der Oxidation war es wissenschaftlicher Konsens, dass alle brennbaren Stoffe ein geheimnisvolles Material namens Phlogiston beinhallteten. Noch kurz vor den ersten Flügen der Gebrüder Wright wurde es weithin als unmöglich angesehen, dass etwas fliegen könne, das schwerer sei als Luft. Noch kurz vor den ersten Raketenstarts und Satelliten war in der Wissenschaft die Meinung weit verbreitet, es wäre unmöglich, die Erdanziehungskraft zu überwinden und in den Weltraum vorzustoßen.

Beispiele dieser Art, in denen ein Paradigmenwechsel noch kurz vor seinem Eintreten heftig verneint und bekämpft wurde, gibt es in der Wissenschaftsgeschichte zahllose. Warum sollte also eine um Tausende oder gar Millionen Jahre fortgeschrittene Zivilisation nicht "neue Physik" oder eine Umgehung bekannter Physik gefunden haben, die interstellare Reisen ermöglichen?

"Die Forschung an nicht-menschlicher Technik hätte unmöglich so lange geheim gehalten werden können!"

Dieses Argument bezieht sich vor allem auf die Aussagen von David Grusch. Darauf gibt es mehrere Antworten. Die einfachste ist aber: Es konnte gar nicht geheim gehalten werden!

Die Liste hoher Militärs, einfacher Soldaten, Krankenschwestern und Wissenschaftlern, die im Laufe der letzten Jahrzehnte Interviews über ihre Beteiligung an Bergung und Erforschung außerirdischer Flugobjekte oder deren Besatzung gegeben haben, ist endlos. Mit detaillierter Nennung von Namen anderer Beteiligter, Regierungsstellen und Orten.

Hier nur ein paar Links, in denen einige diese Aussagen dokumentiert werden:

Oberstleutnant Philip J. Corso (über seine jahrzehntelange Forschung unter Army-General Arthur Trudeau in der "Foreign Technologie Divison", die sich mit geborgenen Ufos beschäftigte):

1997 Phillip Corso Complete Interview

1997 Phillip Corso Complete Interview Mystery Wire

W. Glenn Dennis (Bestatter/Einbalsamierer über geborgene Aliens). Glen Anderson (Wachebeamter und Diakon, Ufo-Crash-Zeuge in New Mexico (nicht Roswell)). Jed Roberts, Marilyn Strickland, Alice Knight (Roswell-Augenzeugen und Augenzeuginnen). "The Phenomenon" (Dokumentarfilm, mit Zeugenaussagen zu allen genannten Themen).

Die Fakten, oder zumindest die Behauptungen, liegen also vielfach offen auf dem Tisch, aber das jahrzehntelange Lächerlichmachen des Themas und die selbstauferlegte Beschränkung innerhalb der wissenschaftlichen Forschung führten zu einem bewussten Ignorieren oder Vergessen dieser Zeugen, Zeuginnen und deren Aussagen.

"Warum nur in den USA?"

Kurze Antwort: nicht nur in den USA, überall. Soll heißen, überall werden Ufos gesehen, überall gibt es Berichte von Landungen oder Abstürzen und deutliche Hinweise dafür, dass alle großen Nationen dieser Erde auch an exotischem Material forschen. Siehe unter anderem die Anhörung vor dem brasilianischen Parlament voriges Jahr im Juni.

Viele weitere Beispiele finden sich in den bisherigen Blogartikeln. Die USA haben einfach die aktivste Medienszene der Welt, die lautesten Megaphone und fast jeder versteht Englisch. Dadurch wird viel anderes ausgefiltert.

"Wenn Sie so weit entwickelt sind, warum stürzen so viele dieser Flugobjekte ab?"

Das ist eine wirklich gute und valide Frage. Aber auch dafür gibt es mögliche Erklärungen. Hier eine Auswahl:

Wenn man die schiere Anzahl der Sichtungen betrachtet sowie den langen Zeitraum, über den sie gemacht wurden, erscheinen vereinzelte Unfälle nicht unwahrscheinlich.

Manche Abstürze sind möglicherweise auf menschlichen Einfluss (absichtlich oder unabsichtlich, etwa unerwartete Strahlungen wie bei Atomtests) zurückzuführen.

Die Abstürze wurden von den nicht-menschlichen Intelligenzen absichtlich herbeigeführt.

Letzteres eröffnet das große und hochspekulative Thema, was nicht-menschliche Intelligenzen, wenn es sie denn gibt, eigentlich hier wollen und warum sie nicht oder kaum und wenn dann nur sporadisch oder verborgen mit uns interagieren. Eine naheliegende These wäre, dass sie einfach mit uns experimentieren, wie wir mit Labortieren. Aber wie gesagt, das ist alles hochspekulativ und wenn es nicht-menschliche Intelligenzen gibt, könnten ihre Denkweisen und Intentionen völlig von den unseren abweichen, und damit auch in unseren Augen völlig paradoxes Verhalten erklären. Vielleicht finden sie ja Seeigel interessanter als Menschen.

Das unbequeme Erwachen

Wenn es nun seit Jahrzehnten so viele und so viele glaubwürdige Berichte dafür gibt, dass da "etwas ist", zumindest irgendwas, wieso ist die Ablehnung von all dem dann immer noch so groß? Nun, dafür gibt es gute Gründe. Viele davon sind psychologisch, wie eine instinktive Ablehnung von Dingen, die nicht in das eigene Weltbild passen, und die automatische Suche nach einfachen und beruhigenden Erklärungen. Andere Gründe haben mit Status, Stigma oder Politik zu tun. Diese Betrachtungen sind jedoch wohl einen eigenen, zukünftigen Blog wert.

Viele Menschen lassen sich eben nur durch handfeste Beweise von etwas überzeugen. Und womit? Mit Recht. Möglicherweise liefern uns ja just die neuen, in den USA angestrebten gesetzlichen Initiativen genau solche. (Harald Havas, 30.6.2023)