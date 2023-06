Pink tritt am Samstag und Sonntag in Wien auf. APA/AFP/ANNA KURTH

Wien - Die weltbekannte US-Sängerin Pink ist offenbar im Wiener Prater im Vorfeld ihrer Konzerte im Ernst-Happel-Stadion bestohlen worden. Das schrieb die Künstlerin in einem Posting auf Instagram. Jemand habe die Mountainbikes ihrer Tochter und ihres Ehemannes gestohlen, hieß es in dem Beitrag.

"Ich hoffe, wer auch immer die Räder genommen hat, baut einen Unfall und verletzt sich am Knie", schrieb sie. Eine APA-Anfrage an die Polizei lief am Freitagnachmittag noch. Die Sängerin wird am Samstag und Sonntag in Wien auftreten. (APA, red, 30.6.2023)