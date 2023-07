Auch der vermehrte Einsatz von Drohnen spielt bei der Etablierung von "Sky Shield" eine Rolle. AP/Matt Rourke

Die ÖVP nennt es in ihrer Aussendung vom Samstag einen "Paukenschlag in der europäischen Verteidigungspolitik". Österreich plane den Beitritt zur europäischen Initiative zum Luftverteidigungssystem "Sky Shield". Seit Wochen liefen dazu vertrauliche Verhandlungen, um diesen Beitritt zu ermöglichen, heißt es.

Da seit Tagen in den sozialen Medien über mögliche, die ÖVP erschütternde Nachrichten spekuliert wird, könnte dieser "Paukenschlag" auch als Versuch medialer "Ablenkung" gelesen werden. Denn dass Österreich sich an dem "Sky Shield" beteiligen möchte, hat die ÖVP schon dezidiert im März dieses Jahres verkündet. Schon damals war von entsprechenden Gesprächen auf EU-Ebene die Rede.

Nach einem Treffen im Frühjahr mit ihrem deutschen Amtskollegen Boris Pistorius (SPD) hatte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) resümiert: „Es freuen sich alle sehr, dass Österreich mit dabei sein wird. Österreich sei nicht zuletzt wegen seiner geografischen Lage interessant, es liege an einer Schnittstelle zwischen den Bedrohungen aus dem Osten und Süden, sagte Tanner. Die Diskussionen über eine Teilnahme Österreichs am Sky Shield-Projekt laufen zumindest seit Herbst 2022.

Gefahr von Drohnen und Raketen

"Die Bedrohungslage hat sich durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine massiv verschärft", warnte jetzt Bundeskanzler Karl Nehammer in der "Paukenschlag"-Aussendung. "Wir müssen und werden Vorsorge treffen, um unser Land vor der Gefahr von Drohnen- oder Raketenangriffen zu schützen. In der Luftraumüberwachung geht es am besten gemeinsam im europäischen Verbund mit anderen Staaten."

Mit "Sky Shield" werde ein satellitengestützter Schutzschirm über die teilnehmenden Länder gelegt, der Drohnen und Raketen frühzeitig erkennen und abwehren könne, argumentiert Nehammer.

Derzeit bekennen sich 15 europäische Staaten zu diesem Projekt, darunter Deutschland, Großbritannien, Niederlande oder auch Norwegen, Rumänien, die baltischen Staaten und Belgien.

"Für Österreich ist das in der Geschichte der Verteidigungspolitik ein Meilenstein", ergänzte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner am Samstag. "Derzeit laufen die Verhandlungen, um diese Zusammenarbeit zu prüfen und zu klären, wie die Beteiligung Österreichs an diesem Projekt konkret aussehen kann", sagte Tanner.

Die Neutralität Österreichs sei durch dieses Projekt nicht gefährdet. "Es handelt sich um die Beteiligung an einem Schutzschirm, der zur Gefahrenabwehr dient", argumentieren Nehammer und Tanner. (Walter Müller, 1.7.2023)