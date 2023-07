Es ist ein Satz, der bei keinem Test eines aktuellen Google-Smartphones fehlen darf: "In Österreich ist das Gerät offiziell nicht verfügbar". Nun dürfte sich das aber ändern, wenn man einem aktuellen Leak Glauben schenken darf.

Verfügbarkeit

Das für den Frühherbst erwartete Pixel 8 soll ganz offiziell auch in Österreich über den Google Store erhältlich sein, berichtet Android Authority. Österreich gehört dabei zu einer Reihe neuer Länder, die erstmals unterstützt werden sollen, in der sich auch noch die Schweiz, Portugal und Belgien befinden.

Onleaks hat bereits vor einigen Monaten basierend auf CAD-Dateien aus der Fertigung Renderings der neuen Google-Smartphones veröffentlicht, im Bild das kleinere Pixel 8. Onleaks / Smartprix

Damit wäre das Pixel 8 das erste Pixel-Modell überhaupt, das offiziell in Österreich verkauft wird – nicht aber das erste Google-Gerät. So waren die Nexus-Geräte früherer Jahre auch hierzulande direkt erhältlich. Zudem gibt es einige Devices aus dem Smart-Home-Bereich, die Google in Österreich verkauft.

Support

Warum es so lange dauert, mehr Länder zu unterstützen, bleibt dabei für Außenstehende kaum nachvollziehbar. Im Hintergrund heißt es aber, dass Google die Geräte nicht einfach online über seinen Store auf den Markt werfen, sondern sicherstellen will, dass diese dann auch optimal laufen. Insofern käme auch der jetzige Start nicht ganz überraschend, hat Google doch zuletzt in Kooperation mit den Providern einige Verbesserungen bei der Nutzung heimischer Mobilfunknetze vorgenommen.

Gleichzeitig sind diese Länderbeschränkungen zuletzt für viele ohnehin kaum mehr relevant gewesen, ist es doch problemlos möglich, aktuelle Pixel-Geräte direkt von Online-Händlern wie Amazon nach Österreich zu beziehen. Ein offizieller Marktstart sollte aber bedeuten, dass die Pixel-Geräte bei mehr Händlern landen, zudem sollte der Support einfacher werden.

Akku

Der Bericht liefert aber auch sonst einige interessante Details zur Pixel-8-Serie. So soll etwa das kleinere Pixel 8 einen etwas größeren Akku bekommen. Von 4.270 beim Pixel 7 soll dieser auf 4.485 mAh anwachsen. Das ist auch deswegen überraschend, da das Pixel 8 kleiner als sein Vorgänger werden soll. Beim Pixel 8 Pro sei hingegen nur ein marginales Upgrade von 4.926 auf 4.950 mAh geplant.

Bei den Ladegeschwindigkeiten gibt sich Google – wie auch Apple und Samsung – gewohnt konservativ, ein leichtes Upgrade ist aber doch zu erwarten. So soll das Pixel 8 Pro mit bis zu 27 Watt geladen werden können, beim Vorgänger waren es 23 Watt. Beim kleineren Pixel 8 steigt diese Zahl von 20 auf 24 Watt.

So soll das Pixel 8 Pro laut Onleaks aussehen. Die Telekamera bleibt also weiterhin dem Pro-Modell vorbehalten. Onleaks / Smartprix

WiFi 7

Ein weiteres Detail: Das Pixel 8 soll einen neueren WLAN-Chip von Broadcom erhalten. Dieser soll nicht nur allgemein die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit verbessern, er unterstützt auch bereits den kommenden Wi-Fi-7-Standard.

Ebenfalls aktualisiert werden soll der Ultra-Wide-Band-Chip, dieser soll aber weiterhin dem Pro-Modell vorbehalten bleiben. Das ist insofern überraschend, da UWB nicht zuletzt zum genauen Aufspüren von Geräten und damit für Googles nahendes Upgrade für sein "Find My"-Netzwerk eine wichtige Rolle spielt. Selbst das günstigere Pixel Tablet hat UWB-Support.

Frühere Berichte

Viele weitere Details zum Pixel 8 sind bereits in den vergangenen Wochen durchgesickert. So soll es mit Tensor G3 ein größeres Upgrade bei Leistungsfähigkeit und Effizienz geben, zudem soll das Pixel 8 das erste Android-Smartphone ausschließlich mit 64-Bit-Unterstützung werden. Auch die Kamera soll weiter verbessert werden, und was viele freuen dürfte: Erstmals seit Jahren sollen beide Modelle einen flachen – also nicht seitlich abgerundeten – Bildschirm aufweisen. Für einige Verwunderung sorgt zudem, dass das Smartphone offenbar auch ein Thermometer auf der Rückseite haben soll.

Abwarten

Zu betonen gilt es: Auch wenn der aktuelle Leak durchaus glaubwürdig ist, offiziell ist der Marktstart des Pixel 8 in Österreich natürlich erst, wenn er wirklich angekündigt wurde. Immerhin können sich solche Pläne auch noch in letzter Minute ändern. Die Vorstellung der neuen Smartphone-Generation von Google wird Anfang Oktober erwartet. (Andreas Proschofsky, 2.7.2023)