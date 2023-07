Reddit bleibt hart: Trotz eines massiven Protests zieht die Plattform die umstrittenen Änderungen am eigenen Preismodell durch, und das hat nun die befürchteten Konsequenzen. Die ersten Dritt-Apps für Reddit funktionieren bereits nicht mehr, während andere hoffen, mit einem Abomodell überleben zu können.

Vorgeschichte

Seit dem 1. Juli müssen die Entwickler von Dritt-Apps für den Zugriff auf die Programmierschnittstellen (APIs) von Reddit zahlen. Damit wird die Entwicklung von kostenlosen Apps für die Plattform unmöglich. Das Ergebnis: Seit Samstag gibt es bei beliebten Apps wie Apollo, Baconreader, rif is fun for Reddit (RIF) oder auch Sync statt Inhalten nur mehr Fehlermeldungen.

Reddit macht trotz Blackout ernst, was das Ende der meisten Dritt-Apps bedeutet. AFP

Für die meisten dieser Apps bedeutet dies nach jahrelanger Entwicklung das Aus. So bedankt sich etwa Apollo-Entwickler Christian Selig im zugehörigen Subreddit nicht nur bei den Nutzern, er rechnet auch gleich vor, warum ein weiterer Betrieb seiner Meinung nach finanziell nicht tragfähig sei

Andere wollen es trotzdem mit einem Abomodell probieren, dazu zählen etwa Relay und Now for Reddit. Derzeit lassen sich beide noch kostenlos verwenden, das sollte sich aber bald ändern. Wie hoch der Abopreis schließlich wird, bleibt unklar. Laut Selig müsste eine App aber mindestens 2,50 US-Dollar pro Monat kosten, um die Kosten decken zu können – übrigens das zwanzigfache von dem, was der Betrieb Reddit tatsächlich koste, wie der Apollo-Entwickler betont. Angesichtsdessen dürfte es für die verbliebenen Dritt-Apps schwer werden, gegen die offizielle – und kostenlose – Reddit-App anzutreten.

Blackout trifft Zwangsöffnung

Klar wird damit auch, dass der Protest gegen die Änderungen gescheitert ist. Mehr als 8.000 Communities – und damit eine ganz klare Mehrheit aller Subreddits – hatten sich dem Blackout angeschlossen, und diese auf "privat" gestellt, womit keine neuen Inhalte mehr gepostet werden konnten.

Stattdessen will Reddit nun hart durchgreifen: So kündigte das Unternehmen vor wenigen Tagen an, dass man jene Communities, die noch immer geschlossen sind, zwangsweise öffnen will. Davon wären laut aktueller Zahlen noch immer mehr als 2.200 Subreddits betroffen. Parallel sollen auch jene Moderatorinnen und Moderatoren, die dafür verantwortlich sind, ihren Status verlieren. Wer sie ersetzen soll, bleibt unklar.

Dass damit der Konflikt beendet wird, ist allerdings nicht zu erwarten. So setzen manche Communities einfach auf neue Protestformen. Der offizielle Subreddit für den Browser Firefox ist zwar mittlerweile wieder eröffnet, dort wird nun aber über rote Pandas – das Maskottchen von Firefox – anstatt über die Software diskutiert.

Ask me Nothing

Andere, sehr aktive Reddit-User ziehen hingegen ihre eigenen Konsequenzen. So zieht sich das Moderations-Team für den bekannten "Ask me Anything" (AMA)-Subreddit weitgehend zurück. Dieser hat mehr als 22 Millionen Abonnenten und der Plattform durch Interviews mit prominenten Personen wie Bill Gates oder Barack Obama viele positive Schlagzeilen beschert.

Der Subreddit bleibe zwar bestehen, man werde sich aber nicht mehr wie bisher gezielt um Prominente bemühen, heißt es in einer Stellungnahme. Zudem wird eine vom Mod-Team entwickelte Webseite, die bisher zur Planung und Verifizierung von AMAs genutzt wurde, deaktiviert. Das heiße zwar nicht, dass gefälschte AMAs nun erlaubt seien, trotzdem müssten die Nutzer nun natürlich selbst besser aufpassen.

Gegenüber The Verge betonen die Moderatorinnen und Moderatoren, dass man Reddit vorab vor dieser Konsequenz gewarnt hat, die Plattform habe es aber nicht einmal Wert gefunden, auf diese Nachricht zu reagieren. (Andreas Proschofsky, 2.7.2023)