Mit "Gollum" begab sich das Studio in ein Genre fernab der eigenen Kernkompetenzen. Daedalic Entertainment

Das vom deutschen Unternehmen Daedalic Entertainment entwickelte und verbreitete "Herr der Ringe"-Spiel "The Lord of the Rings: Gollum" gilt als der bisher größte Bauchfleck des Jahres 2023 – technische Probleme und schwaches Gameplay ließen das Werk bei Kritikern und Fans gleichermaßen durchfallen. Auch in der Rezension des STANDARD verdiente das "Gollum"-Spiel keine Lorbeeren. Die Entwickler sahen sich gar dazu gezwungen, sich öffentlich für die enttäuschende Qualität des Spiels zu entschuldigen.

Das Unternehmen zieht daraus nun die Konsequenzen und wird künftig keine eigenen Spiele mehr entwickeln, wie mehrere Medien in Bezug auf einen Beitrag von gameswirtschaft.de berichten. Konkret heißt es, dass am Standort Hamburg keine eigenen Spiele mehr entwickelt werden. Von dem damit einhergehenden Stellenabbau sind 25 der zuletzt 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Vom Unternehmen heißt es, dass man die besagten Personen innerhalb des eigenen Netzwerks bei der Suche nach Jobs unterstützen werde.

Die Entscheidung bedeutet außerdem, dass die Entwicklung eines weiteren Spiels eingestellt wird, das im "Herr der Ringe"-Universum angesiedelt sein sollte. An dem besagten Titel wurde seit Mitte 2022 gearbeitet, das Spiel hätte Ende 2024 erscheinen sollen. Dem Fachmedium zufolge waren vom Wirtschaftsministerium Subventionen in Höhe von zwei Millionen Euro für das Projekt zugesagt worden.

Daedalics Zukunft als Publisher

Die Daedalic Entertainment GmbH sperrt allerdings nicht ganz zu, sondern wird sich in Zukunft auf das Geschäft des Publishings – also Lizenzierung, Vermarktung und Vertrieb – konzentrieren. Zuletzt wurde etwa das komplexe, aber unterhaltsame Multiplayer-Ubootabenteuer "Barotrauma" veröffentlicht. Zudem habe man im aktuellen Geschäftsjahr noch "acht vielversprechende Releases" in Vorbereitung.

In einem Update heißt auf gameswirtschaft.de auch, dass die Umstrukturierung keine Auswirkung auf den angekündigten Release von "Surviving Deponia" habe. Denn dieses Spiel entsteht in Kooperation mit dem externen Studio Atomic Torch. Daedalic tritt hier als Co-Entwickler auf und steuert den kreativen Teil – also Story, Quests und Dialoge – bei.

Meister der Adventures

Bekannt war das Entwicklungsteam seit 2007 vor allem dafür, auch im 21. Jahrhundert noch unterhaltsame Titel im von anderen Anbietern stark vernachlässigten Genre der Point&Click-Adventures zu produzieren. Dazu gehören die Spiele der genannten "Deponia"-Reihe ebenso wie das schräge "Edna bricht aus" und Rätsel-Abenteuer, die in der Fantasy-Welt von "Das Schwarze Auge" angesiedelt sind. "Gollum" war das bislang aufwendigste Spiel des Studios, es erschien nach mehreren Verschiebungen im Mai 2023. (red, 3.7.2023)