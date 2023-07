Ob unter Android oder beim iPhone: Mittlerweile ist es auf beiden Plattformen einfach, Earbuds zu bekommen, die alle erdenklichen Kernbedürfnisse abdecken. Angesichts dessen darf es eigentlich nicht verwundern, dass sich die Hersteller nach neuen Features umsehen, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Und bei Apple scheint man bei dieser Suche genau dort zu landen, wo man schon mit der Apple Watch sehr erfolgreich ist.

Tracking

Die nächste Generation der Airpods Pro soll diverse Gesundheitsfunktionen bieten. So sollen sie nicht nur das Gehör testen können, auch die Temperatur des Trägers oder der Trägerin sollen sie ermitteln. Das berichtet der gewöhnlich sehr gut informierte Mark Gurman für Bloomberg.

Apples Phil Schiller bei der Vorstellung der ersten Airpods. AP

Ganz neu ist die Idee nicht. So bieten diverse andere Earbuds bereits einen Gehörtest, darunter etwa die Nothing Ear 2. Zudem gibt es auch in der Apple-Welt mit Mimi eine App, die genau diese Aufgabe übernimmt. Diese würde durch so eine Apple-Entwicklung natürlich für viele obsolet werden.

Doch laut Gurman will Apple noch einen Schritt weiter gehen und die Airpods künftig gar als Hörhilfen positionieren, zumindest in Ländern, wo dies legal ist – und dabei geht es vor allem um die USA. Hat doch die US-Behörde FDA unlängst die Regeln für den Verkauf von Hörhilfen ohne Rezept erlaubt.

Genauere Messung

Da aktuelle Apple Watches bereits ein Thermometer haben, stellt sich natürlich die Frage, warum ein solches auch noch in den Airpods verbaut werden soll. Apple scheint davon überzeugt zu sein, dort eine genauere Messung zu erhalten und so tatsächlich Aussagen zum Gesundheitszustand machen zu können. Bisher beschränkt man sich in diesem Bereich auf wenige Funktionen, etwa das Tracking des weiblichen Zyklus.

Abwarten

Wer all das haben will, sollte aber besser noch nicht die Luft anhalten. Laut Gurman dürfte es noch einige Zeit dauern, bis die neue Airpods-Pro-Generation erhältlich ist. Zur Erinnerung: Die aktuelle Generation kam erst im Vorjahr auf den Markt und damit drei Jahre nach dem Vorgänger. Ob sich Apple wieder so lange Zeit lässt, ist natürlich unklar.

Was hingegen als sicher gelten darf: Die nächsten Airpods Pro – oder genauer deren Hülle – werden mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet sein. Dazu wird Apple schließlich von der EU gezwungen. Das soll übrigens für alle kommenden Airpods gelten. Darunter eine neue Generation der Airpods Max, die wenig überraschend ebenfalls gerade in Entwicklung sein soll. (red, 3.7.2023)