37 Prozent der Flüge in Europa im Sommer 2022 verspätet

2019, im letzten Sommer vor der Corona-Pandemie, waren nur gut 27 Prozent der Flüge verspätet. Getty Images

Berlin – Das Chaos wegen Streiks und Personalmangels an vielen europäischen Flughäfen im vergangenen Sommer hat sich spürbar auf die Pünktlichkeit ausgewirkt. Von Juli bis September 2022 starteten gut 37 Prozent der Flüge mit Verspätung, wie aus einer am Dienstag vorgestellten Untersuchung des Unternehmens Airhelp hervorgeht. Im letzten Sommer vor der Corona-Pandemie, 2019, waren es demnach nur gut 27 Prozent.

Europaweit hatten laut Airhelp 99 Millionen Passagiere mit Verspätungen zu kämpfen, rund zehn Millionen mehr als 2019. Besonders viele Flugverspätungen gab es demnach in Serbien. Dort war fast die Hälfte aller Flüge verspätet (47 Prozent). Aber auch in Griechenland (rund 45 Prozent) und Bulgarien (rund 44 Prozent) starteten viele Flüge nicht plangemäß.

Anstieg der Verspätungsquote "alarmierend"

Der Anstieg der Verspätungsquote sei laut Airhelp "alarmierend", auch weil "die Flughäfen und Airlines immer noch weniger Menschen als noch vor drei Jahren abfertigen müssen". Das Unternehmen rechnet angesichts des anhaltenden Fachkräftemangels, der Streiks und der unvorhersehbaren Wetterextreme mit einem weiteren Anstieg der Verspätungen in diesem Sommer.

Von vergleichsweise wenigen Verspätungen waren Passagiere in Finnland, Litauen und Norwegen betroffen. In Finnland und Litauen starteten rund 20 Prozent der Passagiere zu spät, in Norwegen waren es gut 22 Prozent. (APA, 11.7.2023)