Wenn sich drei Chefredakteure in tagesaktuellen Fragen nicht zusammenraufen können, ist der ORF-General "in Entscheidungsfindung einzubinden"

Der größte Newsroom des Landes mit rund 400 Redakteurinnen und Redakteuren wird neu organisiert mit drei gleichberechtigten Chefredakteurinnen und Chefredakteuren sowie Stellvertreterinnen. Sie übernehmen gemeinsam die Leitung der neuen Hauptabteilung News. ORF-General Roland Weißmann hat den Entwurf der neuen Organisation nach STANDARD-Infos nun intern versandt. Die Redakteursvertretung und der Betriebsrat könnten dazu noch Stellungnahmen abgeben.

Österreichs nicht nur räumlich größter Newsroom für rund 400 Journalistinnen und Journalisten des ORF. ORF Thomas Ramstorfer

Je ein Chefredakteur oder eine Chefredakteurin ist laut Weißmanns Organisationsanweisung zuständig für Newsdesk, für multimediale Fachressorts sowie für Sendungs- und Plattformteams.

Wenn die Chefredakteurinnen und Chefredakteure in tagesaktuellen Ressourcen-, Dispositions- und Publishing-Fragen unterschiedliche Positionen vertreten, dann müssen sie sich zusammenraufen: Bei "Dissens liegt die gemeinsame Entscheidungskompetenz bei den drei Chefredakteurinnen beziehungsweise Chefredakteuren", soll es in der Organisationsanweisung heißen. Können sie sich nicht einigen, ist der Generaldirektor oder die Generaldirektorin "in die Entscheidungsfindung einzubinden". Der ORF-Chef ist auch auf Wunsch eines oder einer Chefredakteurin einzubinden.

Die dem ORF-General unterstellte "Hauptabteilung News" ist zuständig für Information über alle ORF-Medien und Social Media. Konkret bedeutet das: die Berichterstattung über Politik, Wirtschaft, Chronik und Wetter in aktuellen Informationssendungen in ORF 1, ORF 2, Ö1, Ö3, FM4, in den Bundesländerradios, auf Info-Onlineplattformen des ORF, im Teletext und auf Social-Media-Plattformen. Sie erstellt Sendungs- und Onlineinhalte für all diese Formate. Und sie koordiniert die Bundesländerberichterstattung für bundesweite und auch regionale Infosendungen und Info-Onlineangebote.

Was welche Chefredakteurin übernimmt

Wie teilen sich die drei Chefredaktionen die Zuständigkeiten auf?

Die Chefredaktion "Newsdesk/Online" übernimmt Breaking News, befüllt aktuelle Infoangebote auf allen Onlineplattformen des ORF und auf Social-Media-Plattformen, im Teletext und Kurz-Infoformate in TV und Radio, für die der ORF keine eigenen Sendungsteams einrichtet. Sie produziert auch für andere Sendungen und Plattformen Radio-, TV- und Onlinebeiträge in Abstimmung mit den Ressorts und Sendungsteams, die ja zu anderen Chefredakteuren ressortieren. Sie monitoren Bildagenturen, Social Media, User Generated Content, übernehmen Verification, News Gathering durch Liveteams (ein Redakteur, eine Redakteurin mit Kameramann oder -frau). "Nach Möglichkeit" soll dieser Bereich auch für den Spartensender ORF 3 aktuelle Inhalte liefern. "Newsdesk/Online" koordiniert auch News mit Landesstudios und Ö3.

Die Chefredaktion Multimediale Fachressorts ist zuständig für die Ressorts Ausland, Inland, Wirtschaft, Chronik und Wetter, die fachspezifische Contents für Sendungen und Plattformen liefern. Sie unterstützen "nach Möglichkeit Live-Teams". Sie korrigieren auch Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten. Datenjournalismus wird hier verortet.

Die Chefredaktion Sendungs- und Plattformteams ist zuständig für die Teams etwa von "ZiB", "ZiB 2", Radio-"Journalen", bei denen die Sendungsverantwortung liegt.

Gemeinsam erarbeiten und vollziehen die drei Chefredakteure Publishing-Strategien, die der Generaldirektor "freigeben" muss. Das gilt auch für Zieldefinitionen für die Information und deren Umsetzung. Das Dreierteam ist zuständig für journalistisches Qualitätsmanagement "unter Berücksichtigung von Publikumsfeedback und deren Analyse, Qualitätschecks, Airchecks". Sie planen und koordinieren die Infoangebote auf allen Medien gemeinsam. Sie managen gemeinsam Themen über alle Plattformen, Infosendungen und Infoangebote. Sie koordinieren auch Ressourcen zwischen den drei Bereichen. Gemeinsam sollen sie auch Breaking-News-Einstiege koordinieren und freigeben. Gemeinsam repräsentieren sie den Newsroom nach außen.

Wer verantwortet was?

Wo liegt in der doch recht komplexen Struktur die inhaltliche Verantwortung – und wo die disziplinäre und fachliche?

Die Mitglieder der Chefredaktion sind dem ORF-Generaldirektor oder einer Generaldirektorin disziplinär unterstellt. Fachlich sind die Mitglieder der Chefredaktion dem Generaldirektor unterstellt, außer im Rahmen der journalistischen Unabhängigkeit, dort sind sie weisungsfrei, betont die Organisationsanweisung.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind den jeweiligen Chefredaktionen disziplinär unterstellt.

Wie die Organisationsanweisung funktioniert, liegt vor allem an der Umsetzung und daran, wie sie gelebt wird – sowie an der personellen Besetzung. Als aussichtsreicher Kandidat für eine der drei Chefredaktionen wird wie berichtet APA-Chefredakteur Johannes Bruckenberger gehandelt. Derzeit ist nur einer von drei Chefredakteursjobs im ORF-Newsroom definitiv besetzt – Christian Braun-Staudinger ist zuständig für Online. TV leitet Stellvertreterin Eva Karabeg derzeit interimistisch, Radio Stellvertreterin Gaby Waldner-Pammesberger.

Die Positionen der Chefredakteure und Stellvertreter werden ausgeschrieben, ebenso ist das – schon lange – geplant für die Leitungsfunktionen der Fachressorts. (fid, 13.7.2023)