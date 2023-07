Laut der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA haben Verhandlungsführer einstimmig einen Streik empfohlen. IMAGO/Robert Hanashiro

Los Angeles – Die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA teilte mit, keine Einigung mit den Hollywood-Studios erzielt zu haben. Verhandlungsführer der Gewerkschaft haben einstimmig einen Streik empfohlen. Die SAG-AFTRA teilte mit, dass ihr nationaler Vorstand am Donnerstag zusammentreten werde, um über einen Streik abzustimmen. Sollte der Streik genehmigt werden, würden sich die Schauspieler den Film- und Fernsehautoren anschließen. Letztere hatten die Arbeit seit Anfang Mai niedergelegt.

Sowohl die SAG-AFTRA als auch die Autorengewerkschaft Writers Guild of America (WGA) fordern im Zeitalter des Streaming-TVs eine Erhöhung der Grundgehälter und der Restgehälter sowie die Zusicherung, dass ihre Arbeit nicht durch künstliche Intelligenz (KI) ersetzt wird. Der Streik der Drehbuchautoren hat dazu geführt, dass die Late-Night-Talkshows endlos wiederholt werden mussten, die meisten Produktionen für die Fernsehsaison im Herbst unterbrochen wurden und die Arbeit an großen Kinofilmen zum Erliegen kam. Ein Schauspielerstreik würde die verbleibenden Produktionen der Hollywood-Studios in den USA zum Stillstand bringen. (Reuters, red, 13.7.2023)